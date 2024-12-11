Önce Bitcoin şimdi de altın! Devlet Başkanı bizzat duyurdu: 'İnsanlık tarihindeki en büyük rezervi'

Geçtiğimiz günlerde Bitcoin yatırımlarıyla gündemde yer edinen El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ülke kaynaklarını etkin şekilde kullanabilmek amacıyla yapılan taramalarda, 3 trilyon dolarlık altın rezervi bulduklarını duyurdu.

BUKELE'DEN AÇIKLAMA!

El Salvador'un altın madenlerinde de hızla işleme faaliyetlerine başlayacağını duyuran Bukele, "Şu anda dolaşımdaki altının küresel ölçekte toplam piyasa değerinin 18 trilyon dolar olduğu hesaplanıyor. Biz de rezervlerimizi çıkardığımızda, söz konusu arza yaklaşık yüzde 16,6 ekleme yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

BITCOIN'İ YASAL ÖDEME ARACI OLARAK KABUL ETMİŞLERDİ

Kripto para birimlerini yasal ödeme aracı olarak kabul eden ilk ülke olan El Salvador, Bitcoin yatırımlarından 333 milyon dolar gelir sağladı. Ülke, merkez bankası rezervleriyle Bitcoin alarak bu alanda önemli bir başarıya imza atmış durumda.

Kaynak: Halk TV