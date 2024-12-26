Önce ceza sonra ifşa… Bakan Yumaklı’dan taklit ve tağşiş açıklaması! ‘Zerre kadar umurumuzda değil’ diyerek anlattı

2024 yılı bitiyorken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, senenin son bir değerlendirmesini basın mensuplarına yaptı. Bakan Yumaklı, sahte alkolden, taklit tağşiş listesinden ve tarım ilaçlarına kadar gündemde oldukça büyük yer edinmiş tüm konulara değindi.

Bakan Yumaklı, 31 kurum ve birimle merkez il ve ilçe teşkilatlarıyla 160 bin yakın personel ile sürekli sahada olunduğunun altını çizdi. Bakan Yumaklı, boş kalan toprağa izin verilmediğini belirterek, "2 yıl üst üste işlenmeyen tarım arazilerimizin tarımsal amaçlı kiraya verilmesi için çalışmalarımıza bu yıl içinde başladık" sözlerini kullandı.

"ZERRE UMRUMUZDA DEĞİL"

Gündemden düşmeyen ve büyük markalarında içine girdiği taklit ve tağşiş listesine de değinen Yumaklı, bu sene 1.3 milyon denetimin gerçekleştiğini kaydederek; 1.4 milyar liraya yakın para cezasının uygulandığını kaydetti.

Bakan Yumaklı, gıdada yapılan sahtekarlığa ilişkin, "Taklit ve tahşiş ürünler hakkında Önce gereğini yapıyoruz sonra ifşa ediyoruz. Halk sağlığını tehlikeye atan firmaların kim olduğu neci olduğu zerre kadar umrumuzda değil gereğini yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

AVRUPA'DAN GERİ DÖNÜYORLARDI

Bulgaristan'dan antep fıstığı ve nar; Fransa'dan kuru incir derken yurt dışına ihraç edilen ürünlerin denetimlerden geçememesi de ülke gündeminde yer edinmişti. Bakan Yumaklı, geri dönen ürünlerin iç gümrükten doğrudan geçişine izin verilmediğini belirtti. Yumaklı, uygunsuz ürünlerin imha edildiğinin altını çizdi.

Bakan Yumaklı'nın konu ile ilgili şu sözleri aktardı:



"Pestisit denetimlerimizi artırdık. Hasat öncesi üretim alanlarında, hasat sonrası gıda işletmelerinde ve ihracat öncesinde tüm gıda zincirinde, son 3 yılda 250 bin numune aldık. Denetimlerde olumsuzluk tespit edilenleri imha ediyoruz. Pestisit, yani tarım ilaçlarının kullanımın azaltılması ve alternatif mücadele yöntemlerinin yaygınlaştırılması amacıyla, Kalıntı Eylem Planınını uyguladığımız ürün sayısını 14’e, il sayısını 17’ye çıkaracağız.

SAĞLIKLI ETE ULAŞMAK ÖNCELİK

Et üretimine de değinen Bakan Yumaklı, sağlıklı ete ulaşılmasının öncelik olduğunu belirterek, "Hayvan hastalıklarının önlenmesi için Erzurum, Elazığ, Ankara ve Kayseri’de Veteriner Yol Kontrol İstasyonları açtık" dedi.

Son dönemde sahte alkol vakaları da oldukça arttı. Yaşan kayıplara ve kayır dışılığa değinen Bakan Yumaklı, "Alkol ticaretini elektronik takip sistemi ile takip ediyoruz. Bu kapsamda 18 etil alkol üretim tesisi ile 15 suma üretim tesisine teknik cihazlar yerleştirdik" cümlelerini kurdu.

2025 YILI DESTEK ÖDEMELERİNİ AÇIKLADI!

Bakan Yumaklı, son olarak 2025 yılında üreticilere verilecek olan desteklere de değindi. Yumaklı, "2025 yılında üreticilerimize desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz ve 135 milyar lira destekleme ödemesi yapacağız" diyerek sözlerini noktaladı.