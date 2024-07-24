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Önce kredi notunu iki basamak yükseltti! Şimdi de 17 Türk bankası için karar verdi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
24.07.2024 07:09
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Moody's, 17 Türk bankasının kredi notunu yükseltti. Yapılan açıklamada, "Türkiye'nin yabancı para ülke tavanını B2'den Ba3'e ve yerel para ülke tavanını Ba3'ten Ba1'e yükselttik" denildi.

Önce kredi notunu iki basamak yükseltti! Şimdi de 17 Türk bankası için karar verdi

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu iki basamak yükseltmesinin ardından, 17 Türk bankası için yerel ve yabancı para cinsinden uzun vadeli mevduat, ihraççı ve kıdemli teminatsız kredi notlarını ve Temel Kredi Değerlendirmelerini yukarı yönlü revize etti.

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İŞTE NOTU YÜKSELEN BANKALAR

Moody's'in not artırımından etkilenen bankalar; Akbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, İş Bankası, TSKB, YapıKredi, Garanti BBVA, Odea Bank, Alternatifbank, Türk Eximbank, Nurol Yatırım Bankası, TEB, Şekerbank, QNB Finansbank, Denizbank ve HSBC Bank oldu.

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Açıklamada, "Derecelendirme eylemi, Türkiye Hükümeti'nin ihraççı derecesini daha önce B3'ten B1'e yükseltme ve olumlu bir görünümü sürdürme kararımızı takip ediyor. Aynı zamanda, Türkiye'nin yabancı para ülke tavanını B2'den Ba3'e ve yerel para ülke tavanını Ba3'ten Ba1'e yükselttik. " denildi.

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Anahtar Kelimeler:
banka
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