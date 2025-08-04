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Önce SGK'ya, sonra KDK'ya başvurdu! 11 bin 400 TL para iadesi aldı

İstanbul'da özel bir hastanede tedavi olan vatandaş, 17 bin TL ödeme yapmasının ardından kendisinden Sağlık Uygulama Tebliği'ndeki ücretin çok üstünde para alındığını belirtip ücret iadesi adına önce SGK'ya başvurdu. Olumsuz yanıt alan vatandaş bu kez Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurdu. KDK, özel bir hastanede tedavi olan vatandaştan fazladan alınan 11 bin 400 liranın iadesini sağladı.

Önce SGK'ya, sonra KDK'ya başvurdu! 11 bin 400 TL para iadesi aldı

KDK'ye başvuran vatandaş özel hastaneye fazladan ödediği 11 bin 400 lira tedavi ücretini geri aldı! Muayene için İstanbul'daki özel bir hastaneye giden vatandaş, çeşitli tetkikler nedeniyle yaklaşık 17 bin lira ödeme yaptı. Kendisinden Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan ücretin çok üstünde para alındığını belirten kişi, ücret iadesi için SGK'ye başvurdu ancak olumsuz yanıt aldı.

Önce SGK ya, sonra KDK ya başvurdu! 11 bin 400 TL para iadesi aldı 1

HASTANEYE BİLDİRİMDE BULUNULDU

Bunun üzerine KDK'ye başvuran kişi, fazla alınan ücretin iadesinin sağlanmasını istedi.

Başvuruyla ilgili hastaneyle temasa geçen KDK, ücret iadesinin yapılması gerektiği yönünde hastaneye bildirimde bulundu.

Önce SGK ya, sonra KDK ya başvurdu! 11 bin 400 TL para iadesi aldı 2

HASTANE 11 BİN 400 TL'Yİ İADE ETTİ

Hastane, "dostane çözüm" kapsamında başvurucudan fazladan tahsil ettiği 11 bin 400 lirayı iade etti. (AA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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sgk Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) iade özel hastane sosyal güvenlik kurumu ücret
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