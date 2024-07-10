'Önce yüzde 45 ile 75 arasında fark yok' dedi: TÜİK'te sular durulmuyor: Şimdi de madde sepetini siteden sildiler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 6 bin liralık ev kirası ve 34 liralık doktor muayene ücreti ile tüm Türkiye’de gündemin ilk sırasına oturdu. Önce, “Dünyada enflasyon nasıl hesaplanıyorsa Türkiye'de de öyle hesaplanıyor” diyen, daha sonra, “Enflasyonun yüzde 75 olmasıyla yüzde 45 olması arasında fark yok” açıklamasında bulunan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’nın açıklamalarının yankıları ise sürüyor.

ESKİ MADDE SEPETİ VERİLERİ SİLİNDİ

Tüm bunlar yaşanırken Başkan Erhan Çetinkaya eleştirileri yanıtlamak için basın toplantısı düzenlediği gün TÜİK’in sitesinde bulunan eski verilerin silindiği görüldü.

HALKI FAKİRLEŞTİREN YAKLAŞIM

Detaylı veri paylaşımı yerine var olan verilerin karartılmasının şüpheleri daha da artırdığını söyleyen Prof. Dr. Cem Başlevent Cumhuriyet’e yaptığı açıklamasında, “Keşke bu toplantıyı gazetecilerle değil de konunun uzmanı akademisyenlerle yapsalardı. TÜİK başkanının konuşmaya başlaması şeffaflık açısından iyi ama bunu yaparken var olan verileri silmek olmaz. Madde fiyatını açıklamak için bir gün daha çalışılması gerektiğini söylüyorlar. Çok komik, çalışsınlar. Ayın 3’ünde değil de 4’ünde ya da 5’inde de madde sepetini açıklasınlar” yorumunda bulundu.

ENAG BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Çetinkaya enflasyon oranlarını açıklayan ENAG ve İTO’yu da eleştirdi. ENAG Kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise, “TÜİK’i yönetenler 2018 yılından bu yana verileri kontrollü sunmaya başladı. 2020 yılından itibaren ise doğru ölçtükleri enflasyon, milli gelir ve benzeri diğer verileri eğip bükerek açıklamaya başladılar. Tartışmasız bu yaklaşımın halkı getirdiği nokta fakirlik ve muhtaçlıktır. Halkımız buna layık değildir. Bu sahtekârlığa karşı en yüksek sesle, gururla ayağa kalkma, itirazı en etkin bir şekilde gösterme zamanıdır” diye konuştu.

ZAMLAR TEMMUZA ERTELENDİ

Düzenlediği toplantıda memur ve emekli maaşlarını belirleyen Haziran ayı enflasyonunun beklentilerin altında açıklanması eleştrilerini de yanıtlayan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, kamu zamlarının Temmuz ayına ertelenmesi ve kurlardaki sabitliğe işaret etti. Çetinkaya, “Enflasyon açıklandı, sigara, vergiler, akaryakıt bütün zamlar Temmuz’a kaldı. Elektrik zammının yarım puan etkisi var. Zamlar haziranda duyurulmakla beraber Temmuz’u etkiliyor” diye konuştu. Çetinkaya, Türkiye’deki şirket kârlarının enflasyonu yukarı taşıdığını söyledi.







