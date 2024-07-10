FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. 'Önce yüzde 45 ile 75 arasında fark yok' dedi: TÜİK'te sular durulmuyor: Şimdi de madde sepetini siteden sildiler

'Önce yüzde 45 ile 75 arasında fark yok' dedi: TÜİK'te sular durulmuyor: Şimdi de madde sepetini siteden sildiler

10.07.2024 13:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya’nın yaptığı açıklamalar büyük tepki toplarken TÜİK’ten bir başka hamle daha geldi. Enflasyon sepetindeki madde fiyatlarıyla eleştirilerin odağındaki kurum, fiyatlarını zaten yayınlamadığı maddelerin listesini de internet sitesinden kaldırdı.

'Önce yüzde 45 ile 75 arasında fark yok' dedi: TÜİK'te sular durulmuyor: Şimdi de madde sepetini siteden sildiler

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 6 bin liralık ev kirası ve 34 liralık doktor muayene ücreti ile tüm Türkiye’de gündemin ilk sırasına oturdu. Önce, “Dünyada enflasyon nasıl hesaplanıyorsa Türkiye'de de öyle hesaplanıyor” diyen, daha sonra, “Enflasyonun yüzde 75 olmasıyla yüzde 45 olması arasında fark yok” açıklamasında bulunan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’nın açıklamalarının yankıları ise sürüyor.

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan ezber bozan çıkışlar: Yumurta var yumurta var! TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan ezber bozan çıkışlar: Yumurta var yumurta var!
Prof. Özgür Demirtaş'tan TÜİK Başkanı'na sert tepki! Prof. Özgür Demirtaş'tan TÜİK Başkanı'na sert tepki!

ESKİ MADDE SEPETİ VERİLERİ SİLİNDİ

Tüm bunlar yaşanırken Başkan Erhan Çetinkaya eleştirileri yanıtlamak için basın toplantısı düzenlediği gün TÜİK’in sitesinde bulunan eski verilerin silindiği görüldü.

HALKI FAKİRLEŞTİREN YAKLAŞIM

Detaylı veri paylaşımı yerine var olan verilerin karartılmasının şüpheleri daha da artırdığını söyleyen Prof. Dr. Cem Başlevent Cumhuriyet’e yaptığı açıklamasında, “Keşke bu toplantıyı gazetecilerle değil de konunun uzmanı akademisyenlerle yapsalardı. TÜİK başkanının konuşmaya başlaması şeffaflık açısından iyi ama bunu yaparken var olan verileri silmek olmaz. Madde fiyatını açıklamak için bir gün daha çalışılması gerektiğini söylüyorlar. Çok komik, çalışsınlar. Ayın 3’ünde değil de 4’ünde ya da 5’inde de madde sepetini açıklasınlar” yorumunda bulundu.

cats

ENAG BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Çetinkaya enflasyon oranlarını açıklayan ENAG ve İTO’yu da eleştirdi. ENAG Kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy ise, “TÜİK’i yönetenler 2018 yılından bu yana verileri kontrollü sunmaya başladı. 2020 yılından itibaren ise doğru ölçtükleri enflasyon, milli gelir ve benzeri diğer verileri eğip bükerek açıklamaya başladılar. Tartışmasız bu yaklaşımın halkı getirdiği nokta fakirlik ve muhtaçlıktır. Halkımız buna layık değildir. Bu sahtekârlığa karşı en yüksek sesle, gururla ayağa kalkma, itirazı en etkin bir şekilde gösterme zamanıdır” diye konuştu.

ZAMLAR TEMMUZA ERTELENDİ

Düzenlediği toplantıda memur ve emekli maaşlarını belirleyen Haziran ayı enflasyonunun beklentilerin altında açıklanması eleştrilerini de yanıtlayan TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya, kamu zamlarının Temmuz ayına ertelenmesi ve kurlardaki sabitliğe işaret etti. Çetinkaya, “Enflasyon açıklandı, sigara, vergiler, akaryakıt bütün zamlar Temmuz’a kaldı. Elektrik zammının yarım puan etkisi var. Zamlar haziranda duyurulmakla beraber Temmuz’u etkiliyor” diye konuştu. Çetinkaya, Türkiye’deki şirket kârlarının enflasyonu yukarı taşıdığını söyledi.


Express


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir Türkiye klasiği: Soğuk savaş! Kızılay ayrıntısı...Bir Türkiye klasiği: Soğuk savaş! Kızılay ayrıntısı...
Borsa günün ilk yarısında gerilediBorsa günün ilk yarısında geriledi
Türkiye merkezli vize danışmanlık şirketi iDATA satıldıTürkiye merkezli vize danışmanlık şirketi iDATA satıldı
Anahtar Kelimeler:
tüik
En Çok Okunan Haberler
Herkes ters köşe oldu! Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı

Herkes ters köşe oldu! Mehmet Büyükekşi'den adaylık kararı

Devlet üniversiteleri için tarihi karar: Bir dönem sona erdi

Devlet üniversiteleri için tarihi karar: Bir dönem sona erdi

Kredi kartına fark ödemesi ile gündemdeydi! Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 'Amaç 128 TL değil, insanların hakkını aramasını istiyorum'

Kredi kartına fark ödemesi ile gündemdeydi! Araç sahiplerini ilgilendiren emsal karar: 'Amaç 128 TL değil, insanların hakkını aramasını istiyorum'

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan ezber bozan çıkışlar: Yumurta var yumurta var!

TÜİK Başkanı Çetinkaya'dan ezber bozan çıkışlar: Yumurta var yumurta var!

Türkiye'nin dev sanayi şirketi için iflas kapıda: 2 ay ek süre verildi!

Türkiye'nin dev sanayi şirketi için iflas kapıda: 2 ay ek süre verildi!

TÜİK geçmiş madde sepetini siteden kaldırdı

TÜİK geçmiş madde sepetini siteden kaldırdı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

"Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.