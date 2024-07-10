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  4. Prof. Özgür Demirtaş'tan TÜİK Başkanı'na sert tepki: "İçler acısı, korkunç, aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama..."

Prof. Özgür Demirtaş'tan TÜİK Başkanı'na sert tepki: "İçler acısı, korkunç, aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama..."

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.07.2024 10:37
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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı Erhan Çetinkaya'nın enflasyon açıklamasına sert tepki gösterdi. Demirtaş, TÜİK Başkanı'nın açıklamasının "İçler acısı ve korkunç" olduğunu belirtti. TÜİK'in enflasyon hesaplamasında kullandığı madde fiyatları eleştirilere neden olmuş ve TÜİK Başkanı'ndan açıklama gelmişti.

Prof. Özgür Demirtaş'tan TÜİK Başkanı'na sert tepki: "İçler acısı, korkunç, aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama..."

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'nın enflasyonun yüzde 75 olmasıyla yüzde 45 olması arasında bir fark olmadığını belirten açıklamasını eleştirdi. Demirtaş, "Aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama.Bir Başkan bu sözleri nasıl söyler?" yorumunu yaptı.

ENFLASYON SEPETİNDEKİ MADDE FİYATLARI TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya, TÜİK'in enflasyon sepetindeki rakamların tartışmalara neden olmasının ardından TÜİK Toplantı Salonu'nda basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve ekonomi haber müdürleriyle bir araya gelerek, enflasyon hesaplamalarına ve eleştirilere yönelik soruları yanıtladı.

TÜİK BAŞKANI'NIN ENFLASYON DEĞERLENDİRMESİ

Enflasyonun yüzde 75 olmasıyla yüzde 45 olması arasında bir fark olmadığını belirten Çetinkaya, "Fiyatlar artıyor. 100 TL olan ürünün fiyatı bir yıl sonra 175 veya 145 TL olacak arasında can yakıcılığı açısından bir fark yok. Psikolojik olabilir belki. TÜİK Başkanı ve bir vatandaş olarak da söylüyorum, matematiksel bir gerçeklik" değerlendirmesini yaptı.

"AKLIMI OYNATACAK DERECEDE SİNİRLENDİRİCİ AÇIKLAMA"

TÜİK Başkanı Çetinkaya'nın enflasyon değerlendirmesini alıntılayan Prof. Demirtaş, "İçler acısı bir açıklama. Korkunç bir açıklama. Olacak iş değil. Aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama.
Bir Başkan bu sözleri nasıl söyler??? Aman Allahım, Aman Allahım" ifadesini kullandı.

Express


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