Prof. Özgür Demirtaş'tan TÜİK Başkanı'na sert tepki: "İçler acısı, korkunç, aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama..."

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya'nın enflasyonun yüzde 75 olmasıyla yüzde 45 olması arasında bir fark olmadığını belirten açıklamasını eleştirdi. Demirtaş, "Aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama.Bir Başkan bu sözleri nasıl söyler?" yorumunu yaptı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanı Erhan Çetinkaya, TÜİK'in enflasyon sepetindeki rakamların tartışmalara neden olmasının ardından TÜİK Toplantı Salonu'nda basın kuruluşlarının Ankara temsilcileri ve ekonomi haber müdürleriyle bir araya gelerek, enflasyon hesaplamalarına ve eleştirilere yönelik soruları yanıtladı.
Enflasyonun yüzde 75 olmasıyla yüzde 45 olması arasında bir fark olmadığını belirten Çetinkaya, "Fiyatlar artıyor. 100 TL olan ürünün fiyatı bir yıl sonra 175 veya 145 TL olacak arasında can yakıcılığı açısından bir fark yok. Psikolojik olabilir belki. TÜİK Başkanı ve bir vatandaş olarak da söylüyorum, matematiksel bir gerçeklik" değerlendirmesini yaptı.
TÜİK Başkanı Çetinkaya'nın enflasyon değerlendirmesini alıntılayan Prof. Demirtaş, "İçler acısı bir açıklama. Korkunç bir açıklama. Olacak iş değil. Aklımı oynatacak derecede sinirlendirici bir açıklama.
Bir Başkan bu sözleri nasıl söyler??? Aman Allahım, Aman Allahım" ifadesini kullandı.