Online siparişe savaş açıp indirim yapmıştı! Restoranındaki fiyat daha fazla çıktı: 110 TL yerine 145 TL

Geçtiğimiz günlerde Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Başkanı Ramazan Bingöl, ses getiren bir açıklama yaparak vatandaşları online platformlardan değil direkt restoranlardan alışveriş yapmaya çağırmıştı. Yüzde 20 indirim yapacaklarını duyurmuş hatta 300 bin restoranın platformlardan çıkacağını belirtmişti. Ancak Bingöl'ün restoranındaki fiyatlar online platformlardan daha pahalı çıktı. Fiyatlar ve ödenen vergiler ise dikkat çekti.

Ufuk Dağ

Gıda ve yemek sektöründe artan fiyatlar her zaman vatandaşın öncelikli gündemlerinden olmaya devam ediyor. Özellikle pandemi döneminde yasaklardan dolayı online platformlardan verilen yemek siparişlerinde patlama yaşandı ve bu alışkanlık ilerleyen yıllarda artarak devam etti. Son zamanlarda bu durum restoran sahiplerini rahatsız etti.

İNDİRİM KARARI DUYURULMUŞTU

Konuyla ilgili Tüm Restorancılar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Başkanı Ramazan Bingöl'den ses getiren bir açıklama gelmişti. CNBC-e'ye konuşan Bingöl, Türkiye genelinde yüzde 20 indirime gideceklerini açıkladı ve, "Ya komisyonlar düşecek ya da 300 bin restoran platformlardan çıkacak" diyerek rest çekmişti.

RESTORANINDAKİ FİYAT DAHA PAHALI ÇIKTI

Bu açıklamalar vatandaş açısından iyi gibi anlaşılsa da gerçekteki durum açıklamalardan farklı çıktı. Bingöl'ün restoranındaki fiyatları sosyal medya hesabına taşıyan gazeteci Bora Erdin Bingöl'e, "Siz bir bardak ayranı uygulamalar üzerinden 110 TL’ye restoranınızda ise 145 TL’ye satıyor musunuz?" diye sordu.

Erdin paylaşımının devamında ise şu soruları yöneltti;

  • Ne kadar vergi ödediniz?
  • Bu Esenler’deki restoranınızda kapının önünde gelenlerden “Vale” ücreti tahsil ediyor musunuz?
  • Yıl 2025 Türkiye’de İskender kokusunu almayı bırakın ne olduğunu bilmeyen çocuklar yok mu?

VERGİ VE RESTORAN FİYATLARI ARASINDAKİ UYUMSUZLUK

Paylaşımlarına devam eden Erdin sorularına yanıt alamadığını belirtti. "Neden 10 TL'lik ayranı 110 TL'ye satıyorsunuz?" diye bir paylaşım daha yapan Erdin Bingöl'ün yıllık olarak ödediği vergilere dikkat çekti. Bingöl'ün Ümraniye'deki restoranının 2022'de 44 bin TL, 2023'te ise 55 bin TL vergi tahakkuk ettiğini vurguladı. Üstelik Bingöl'ün restoranındaki 2023 iftar menüsü fiyatının kişi başı 955 TL olduğu ortaya çıktı.

Erdin ayrıca Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan'ı etiketleyerek, "Bir de 10 TL’lik ayranı 110 TL’ye satmak fahiş fiyata girmez mi?" ifadelerini kullandı.

Bingöl'ün restoranında sodanın 110 TL, tavuk dürümün ise 485 TL olması ise dikkat çeken bir diğer detay oldu.

Anahtar Kelimeler:
ayran yemek siparişi online alışveriş indirim vergi fiyat Ramazan Bingöl
