Ons altın ne kadar? Altının Ons'ta artışı sürecek mi?

Döviz kurları ve altının fiyatları 22 Mart 2021 gece yarısı belli oldu. Cumartesi günü Resmi Gazete'de yayımlanan Merkez Bankası Başkanı'nın değişiminden sonra Asya piyasalarının açılması ile dolar ve altın büyük bir yükseliş yaşadı. Altının yükselişi Ons fiyatlarına da yansıdı.

ONS ALTIN NE KADAR?

21 Mart 2021 akşamından 22 Mart 2021 sabah saatlerine kadar Asya piyasalarının açılması ile dolar ve euro yüksek bir bantta dalgalanmaya başladı. Altın fiyatları da dolar ve euroya paralel olarak hızlı bir yükseliş yaşadı.

Cuma gününün gecesi 1.743,13 Türk Lirası olan ons altın, gece yaşanan yükseliş ile 1.743,45 Türk Lirası seviyelerini gördü.

ONS ALTIN NE KADAR? ONS altın bugün 1.728,99 Türk lirasından alınırken 1.729,32 Türk lirasından satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Cumhuriyet altını bugünkü sert yükselişinin ardından düşmeye devam ediyor. Cumhuriyet altınının şu anda alış fiyatı 2.774,00 Türk lirası; satış fiyatı ise 2.886,00 Türk lirası bandında seyrediyor.

TAM ALTIN NE KADAR? 22 Mart Pazartesi günü tam altın 3.092,985 Türk lirası seviyesine kadar çıktı. Şu anda tam altın 2.792,93 Türk lirasından alınırken tam altının satış fiyatı ise 2.827,52 Türk lirası oldu. Bu durumda tam altın %7.57 artmış durumda.

YARIM ALTIN NE KADAR? Yarım altın ise 19 Mart itibariyle 1.332,00 Türk Lirasından alıcı buluyordu. Dün gece itibariyle büyük bir yükseliş yaşayan yarım altının alış fiyatı ise 1.387,00 Türk Lirasına geldi. Satış fiyatı 1.447,00 Türk Lirası olarak açıklandı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR? 19 Mart Cuma günü 669 Türk Lirası olan çeyrek altın, 22 Mart itibariyle 694 Türk Lirası seviyelerine geldi. Çeyrek altın satış fiyatı ise 726 Türk Lirası.

GRAM ALTIN NE KADAR? 22 Mart 2021 günü Gram Altın 439,76 Türk Lirasından alınırken 439,84 Türk Lirasından satılıyor. Altın, şu anki haliyle %8,65 değer kazanmış durumda.

BAKAN ELVAN "TAVİZ VERMEYECEĞİZ" DEDİ Hazine ve Maliye Bakanı olan Lütfi Elvan, serbest piyasaların mekanizmasında herhangi bir taviz vermenin kesinlikle söz konusu olmadığını, olamayacağını belirtti ve "Liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir." dedi.

Bakan Lütfi Elvan, yaptığı yazılı açıklama ile makroekonomik istikrarın en büyük ön koşullarının finansal istikrar ve fiyat istikrarı olduğunu açıkladı.

Eğer fiyat ve finansal istikrar yoksa kaliteli, güçlü ve sürdürülebilir bir büyümenin mümkün olmadığını belirten Lütfi Elvan, "Uygulamakta olduğumuz 'enflasyonda düşüşü önceliklendiren' makro politika çerçevesi, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir. Maliye politikalarını, para politikasını tamamlayıcı yönde fiyat istikrarını desteklemek amacıyla uygulamaya devam edeceğiz." dedi.

"PİYASALARIN İŞLEYİŞİ ÖNEMLİ" Bakan Elvan, açıklamalarında şu sözlere de yer verdi "Bu kapsamda serbest piyasa mekanizmasından herhangi bir taviz kesinlikle söz konusu olmayacak, liberal kambiyo rejiminin uygulanmasına kararlılıkla devam edilecektir. Reform paketimizde yer alan eylemler de yapısal temellerimizi daha da güçlendirecek, olası şoklara karşı direncimizi artıracaktır."

ALTIN YÜKSELMEYE DEVAM EDECEK Mİ? Birçok analist, gram altındaki bu yükselişi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı'nın değişimine bağlıyor. Son değişim ile Merkez Bankası, 20 ayda 4 farklı başkan ile yönetilmiş oluyor.