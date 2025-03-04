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Onu yapanlar haklıymış! Yüksek faturadan yakınırken... Termal ısı ölçerle denendi

Hande Dağ Hande Dağ Mynet Finans Kategori Şefi
04.03.2025 14:59
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Termal kamera gerçeği ortaya çıkardı ve kaloriferin önündeki perdeyi kaldıranlar haklı çıktı.

Onu yapanlar haklıymış! Yüksek faturadan yakınırken... Termal ısı ölçerle denendi

Özellikle büyüklerin kışın daha iyi ısınmak için kalorifer peteğinin önündeki perdeyi kaldırıp arkasına koyduğu sık sık görülür. Gençler arasında sık sık espri konusu olan o alışkanlıkta büyüklerin haklı olduğu ortaya çıktı. Termal ısı ölçerle çekilen videoda ısının perdenin içine hapsolduğu, hatta 2-3 derece ısı kaybına neden olduğu gözlendi.

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"ISI DAĞILIMINI ÇOK FAZLA ENGELLİYOR"

Kanal D Haber'de yer alan habere göre kaloriferin önündeki perdeyi kaldıranlar haklı çıktı. Makine mühendisi Yücel Baran "Isı dağılımını çok fazla engelliyor" dedi.

Yıllardır tartışılan o görüntü yani perde radyatörün önünde mi olmalı yoksa arkasında mı konusunda termal ısı ölçerle çekilen video sorunun cevabını verdi.

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UZMANLAR PERDENİN KALDIRILMASINI ÖNERDİ

Baran "Perdenin arkasında kalan ısı camların çerçevelerin etrafından çıkıp dış havaya karışabiliyor" dedi.

Bazılarına göre o görüntü göze hitap etmiyor olsa da tablo öyle olduğunda ısı o odanın tamamına yayılmıyor. Perdenin içerisinde hapsoluyor, ardından da enerjisini kaybediyor. Uzmanlar da perdenin kaldırılmasını öneriyor.

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Baran "Daha kısa perdeler tercih edilebilir veya kış aylarında arkaya konmasında fayda var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan radyatör önündeki koltukların da ısının dağılımına engel olduğu ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
perde
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