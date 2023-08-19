“Önümüzdeki yıl gram altın fiyatını 2500 TL olarak kafanıza yazın” İslam Memiş altın fiyatları için yeni tahmini bu sözlerle duyurdu: Ekim ayına dikkat!

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,61, euro/TL yüzde 0,65 ve altının gram satış fiyatı da yüzde 1,05 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,18 artış kaydetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 7.424,04 ve en yüksek 7.868,74 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 2,61 azalarak 7.513,29 puandan tamamladı.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI DÜŞÜŞTE

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,05 değer kaybıyla 1.649 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1 kayıpla 10 bin 940 liraya geriledi. Geçen hafta sonu 2.738 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 2.710 liraya indi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,18 değer kazancıyla 27,0990 liraya çıkarken, euro yüzde 0,65 kayıpla 29,4600 liraya geriledi. Yatırım fonları bu hafta yüzde 1,36, bireysel emeklilik fonları yüzde 1,96 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 4,39 ile "Hisse Senedi Fonları" oldu.

Altın yatırımcıları fiyatlardaki bu düşüşün ardından ‘altın düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusunu bir kez daha gündeme taşırken Piyasa Uzmanı İslam Memiş’ten yeni tahmin ve yorum geldi. İslam Memiş, son piyasa değerlendirmesinde gram altının 2.500 TL olacağını söyleyerek yatırımcıya seslendi.

YATIRIMCI KARARSIZ KALDI

Uzman isim, "Borsada satışlar var, dolar kuru yükseliyor. Euro, altın ve gümüş geriliyor. Bir pozisyon değişikliği var, piyasalarda bir karışıklık var, yatırımcı da karar veremiyor” diyerek, “Dolar kuru güçlendi. 27 üzerinde tutunuyor. Ağustos’ta herhangi bir değişiklik yok. Hedef 27.50 lira seviyesi. 27.10 - 27.16 aralığında bir kur var serbest piyasa ile resmi kur arasında. Dolar güçlü duruyor çünkü dolar endeksi 103 üzerinde” şeklinde değerlendirmede bulundu.

Dolarda yaşanan yükselişe rağmen aşağı yönlü bir hamle beklediğini kaydeden uzman isim, “Kenarda param varsa ama paramı dolara yatırmam, yatırım aracı değildir dolar. Altının, euro'nun, borsanın getirisi dolara kıyasla daha fazla oldu, buna göre karar vermek gerekiyor” ifadelerini kullandı.

EKİM AYINA DİKKAT!

İslam Memiş Ekim ayına dikkat çekerken, “Ekim ayında dolar karşısındaki varlıklarda tekrar bir ralli başlayacak. Bu rallilerin hazırlığını bugünden yapmak lazım. Parite işlemi yapacaklar, elinde dolar bulunduranlara fırsat sunacak” dedi.

"İŞÇİLİĞİ AZ OLAN ALTINLARA YÖNELİN"

İşçiliği daha az olan altınların tercih edilmesi gerektiği uyarısını yapan Memiş, “Ons altında 1890 dolar destek seviyesini takip ediyoruz. Tekrar yukarı yönlü ataklar bekliyorum. Yukarıda 1930 ve 1960 dolar seviyesi var. Ons altında yaşanan düşüş de elinde dolar olanlar için fırsat aslında. Altına geçiş yapacaksınız mesela. Dolarla karşılığı oldukça uygun. Dolar verip altın alan arkadaşlarımızın da 62 bin 80 dolar, dolar altın paritesi. Bu külçe altınların da işçilikleri var, bunun göz önünde bulundurun. Daha alt miktarda alacak olanların astar altın tercih etmesi gerekiyor. İşçiliksiz çünkü” diye konuştu.

İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN FİYATI TAHMİNİ YAPTI

“Gram altın ekranlarda 1658 lira seviyesinde, tabii ki öyle bir fiyat yok. 1703 - 1711 lira serbest piyasalarda. Serbest piyasalarla fiziki taraftaki makas aralığı korunmaya devam ediyor. Ne kadar ons altında düşüş olursa fiziki tarafla makas açılır. Gram altında düşüşü beklemeyi, ons altında düşüş olsa da. Kota geldi malum” ifadelerini kullanan piyasa uzmanı gram altın fiyatı için tahminini şu sözlerle açıkladı:

“İnternet - TV fiyatları, banka kurları ve fiziki altınlar var. Bu üçünde makas aralığı değişiyor. Genelde 50 lirayı geçmiyor ama. Yıl sonuna doğru 1800'lü rakamları, ekim ayına doğru konuşacağız. Bu düşüşler neyi ifade ediyor? Elinde altın vardır, evet şimdi alabilirsin. 2000-2500 lira gram altında görünce 2024'te buraların daha ucuz olduğunu anlayacaksın. Hazırlıkların bugünden yapılması lazım. Altın alma zorunluluğunuz varsa, borcunuz varsa, önümüzdeki yıl gram altında 2500 TL olarak kafanıza yazın. Altın borçlanmanızı tavsiye etmiyorum. Altın borçlanmada da elden alıp verme durumu varsa mutlaka kağıt üzerinde sözleşme yapın ya da bankadan alışveriş yapın, adını koyun. Gereksiz tartışmalar çıkıyor. Bugün bana 100 gram altın verdin, seneye sana 100 gram altın vereceğim diyeceksin.”



