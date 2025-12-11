FİNANS

OPEC'in ham petrol üretimi kasımda günlük 1000 varil azaldı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) günlük ham petrol üretimi, kasımda önceki aya göre 1000 varil azalarak 28 milyon 480 bin varile geriledi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, üretimde en fazla artış Suudi Arabistan'da, en fazla düşüş ise Venezuela'da gerçekleşti. Grubun en büyük üreticisi Suudi Arabistan'da günlük üretim 54 bin varil artışla 10 milyon 53 bin varile çıktı. Venezuela'da ise üretim günlük 27 bin varil azalarak 934 bin varile geriledi.

Böylece, OPEC'in günlük ham petrol üretimi kasımda önceki aya göre 1000 varil azalarak 28 milyon 480 bin varil oldu. Öte yandan, OPEC ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük ham petrol üretimi aynı dönemde 43 bin varil artarak 43 milyon 65 bin varil olarak kayıtlara geçti.

OPEC, 2025 ve 2026 talep tahminini korudu

OPEC, 2025 ve 2026 yıllarına ilişkin küresel petrol talebi artış öngörülerini değiştirmedi. Buna göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon 300 bin varil artarak 105 milyon 140 bin varile ulaşması bekleniyor.

Talebin, bu yıl OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 180 bin varil artışla 59 milyon 170 bin varil, OECD ülkelerinde ise günlük 120 bin varil artışla 45 milyon 960 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Gelecek yıl ise küresel talebin günlük 1 milyon 380 bin varil artarak 106 milyon 520 bin varil olacağı öngörülüyor. Bunun, OECD dışı ülkelerde günlük 1 milyon 230 bin varil artışla 60 milyon 410 bin varile, OECD ülkelerinde ise günlük 150 bin varil artışla 46 milyon 110 bin varile ulaşması bekleniyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

