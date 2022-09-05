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OPEC+ kararını verdi! Ekimde günlük 100 bin varil...

05.09.2022 17:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, petrol üretimini ekimde günlük 100 bin varil azaltma kararı aldı.

OPEC+ kararını verdi! Ekimde günlük 100 bin varil...

Suudi Arabistan liderliğindeki 13 üyeli OPEC ile Rusya önderliğindeki OPEC dışı petrol üreticisi 10 ülkenin enerji ve petrol bakanlarının, piyasa koşullarını değerlendirmek ve ekim ayı itibarıyla uygulanacak üretim miktarını görüşmek üzere çevrim içi düzenledikleri 32'nci Bakanlar Toplantısı sona erdi.

OPEC'ten yapılan açıklamada, ekim ayı için OPEC+ grubunun ağustostaki üretim seviyesine geri dönmesi konusunda anlaştı. Böylece grup, ekimde günlük 100 bin varil üretim kesintisine gitme kararı almış oldu.
Açıklamada, OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısının 5 Ekim'de yapılacağı duyurulurken, gelecek süreçte ihtiyaç duyulması halinde piyasa gelişmelerini ele almak üzere herhangi bir zamanda Bakanlar Toplantısı yapılması çağrısında bulunulabileceği belirtildi.

OPEC+ GRUBU ÜRETİM KESİNTİSİ ANLAŞMASI

Kovid-19 salgınından kaynaklanan talep düşüşü nedeniyle Nisan 2020'de günlük ham petrol üretiminde yaklaşık 10 milyon varillik kesintiye giden grup, talebin toparlanma sürecine girmesiyle üretim kesintilerini Nisan 2021'den bu yana belirli aralıklarla hafifletmeye başladı.

OPEC+ grubu, 18 Temmuz 2021'de düzenlenen 19'uncu Bakanlar Toplantısı'nda aldığı karar doğrultusunda Ağustos 2021'den bu yana günlük ham petrol üretimini kademeli olarak her ay yaklaşık 400 bin varil artırıyordu.

Grup son olarak, 3 Ağustos'ta düzenlenen 31'inci Bakanlar Toplantısı'nda petrol üretimini eylülde günlük 1800 bin varil artırma kararı almıştı. OPEC+ grubu, temmuz ve ağustos ayları için ise günlük 648 bin varil üretim artışına gitmişti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Petrol OPEC
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