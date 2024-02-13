FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. OPEC'ten petrol piyasalarını etkileyecek açıklama

OPEC'ten petrol piyasalarını etkileyecek açıklama

13.02.2024 17:44 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel petrol talebinin bu yıl 2023'e kıyasla 2 milyon 240 bin varil artarak 104 milyon 400 bin varile yükseleceği tahmin ediliyor. OPEC'ten petrol piyasalarını etkileyecek açıklama geldi.

OPEC'ten petrol piyasalarını etkileyecek açıklama

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ham petrol üretimi ocakta bir önceki aya göre günlük 350 bin varil azalarak yaklaşık 26 milyon 340 bin varile geriledi.

OPEC'in aylık petrol piyasası raporuna göre, ocakta ham petrol üretimi en fazla Libya, Kuveyt, Irak ve Cezayir'de geriledi. Üretimin arttığı ülkelerin başında ise Birleşik Arap Emirlikleri yer aldı. Bu ülkeyi grubun en büyük üreticisi Suudi Arabistan izledi.

Günlük petrol üretimi Libya'da 162 bin varil, Kuveyt'te 109 bin varil, Irak'ta 98 bin varil ve Cezayir'de 46 bin varil azaldı. Aynı dönemde Birleşik Arap Emirliklerinin günlük üretimi 31 bin varil, Suudi Arabistan'ın üretimi de 25 bin varil arttı.

OPEC ham petrolünün toplam küresel üretim içindeki payı geçen ay bir önceki aya göre yüzde 0,2 azalarak yüzde 25,9 oldu.

Bu yıl OPEC ham petrolüne talebin geçen yıla kıyasla günlük 1 milyon varil artarak 28,4 milyon varil olması bekleniyor. Bu seviyenin gelecek yıl günlük 28,8 milyon varile yükseleceği öngörülüyor.

Dünyadaki sondaj kuyusu sayısı geçen ay 63 adet artışla 1864'e çıktı. Sondaj kulesi sayısı OPEC ülkelerinde 12, OPEC dışı ülkelerde ise 51 adet arttı.

KÜRESEL PETROL TALEBİ

Bu yıl küresel petrol talebinin geçen yıla göre 2 milyon 240 bin varil artarak 104 milyon 400 bin varile yükseleceği tahmin ediliyor.

Petrol talebindeki büyümenin hava yolu ve kara yolu ulaşımı ile sanayi, inşaat ve tarım faaliyetlerindeki artıştan kaynaklanacağı öngörülüyor. Ayrıca Çin ve Orta Doğu başta olmak üzere OECD dışı ülkelerde kapasite artışlarının ve petrokimya marjlarının talep üzerinde etkili olması bekleniyor.

Küresel talebin 2025'te günlük 1 milyon 850 bin varil artışla 106 milyon 250 bin varile çıkacağı, OECD ülkelerinde günlük 100 bin varil, OECD dışı ülkelerde ise 1 milyon 740 bin varil artacağı öngörülüyor.

(AA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

Keşfet


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Altın fiyatlarında ABD enflasyonu etkisiAltın fiyatlarında ABD enflasyonu etkisi
Çalışma Bakanlığı'nda sürpriz görüşme: Milyonlarca memuru yakından ilgilendiriyor! Gündem 3600 ek göstergeÇalışma Bakanlığı'nda sürpriz görüşme: Milyonlarca memuru yakından ilgilendiriyor! Gündem 3600 ek gösterge
ABD enflasyon verisi beklentileri aştıABD enflasyon verisi beklentileri aştı
Anahtar Kelimeler:
Petrol OPEC üretim varil
En Çok Okunan Haberler
Doktorun verdiği ilacı içti, derisi çürüdü ve parmakları kesildi! 40'tan fazla ülke o ilacı yasakladı

Doktorun verdiği ilacı içti, derisi çürüdü ve parmakları kesildi! 40'tan fazla ülke o ilacı yasakladı

'Mehdiyim' dedi genç kızlarla termal otelde harem kurdu!

'Mehdiyim' dedi genç kızlarla termal otelde harem kurdu!

İpek Kıraç ve İnan Kıraç arasındaki miras kavgası büyüyor

İpek Kıraç ve İnan Kıraç arasındaki miras kavgası büyüyor

Kademeli emeklilikte yeni gelişmeyi paylaştı…

Kademeli emeklilikte yeni gelişmeyi paylaştı…

150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde son dakika gelişmesi! Bakan açıkladı: Yaş şartı belli oldu

150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisinde son dakika gelişmesi! Bakan açıkladı: Yaş şartı belli oldu

Formula 1 Türkiye'ye o şartla geri dönüyor

Formula 1 Türkiye'ye o şartla geri dönüyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

Columbia, Merrell, Adidas... Ünlü markalarda %50'ye varan indirim

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

Rahatlığı ve stili yeniden tanımlayan Camper'ın en ikonik modeli burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.