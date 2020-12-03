OPEC ve Rusya’dan Üretimde Sınırlı Artış Kararı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve Rusya Ocak ayından itibaren petrol üretiminde kısıtlı artışa gitme kararı aldı. Reuters haber ajansına konuşan kaynaklara göre petrol üretimini günde 500 bin varil arttırma kararı alındı, ancak gelecek sene için geniş kapsamlı ve uzun vadeli bir politika üzerinde uzlaşıya varılmadı.

Buna göre OPEC+ olarak bilinen Petrol İhraç Eden Ülkeler ve Rusya, günlük 7,7 milyon varil olan mevcut üretim kesintisini azaltarak günlük 7,2 milyon varile indirecek. Bu rakam, küresel talebin yüzde 7’sini oluşturuyor.

Kararla, ikinci Corona virüsü dalgasının neden olduğu zayıf petrol arzıyla mücadele etme amacı taşınıyor. Daha önce OPEC+ ülkelerinin mevcut kesintileri en azından Mart ayına kadar devam ettirmesi bekleniyordu. Ancak aşı haberlerinin hızlı iyileşme umudu doğurması Kasım ayının sonunda petrol fiyatlarında artışa neden oldu. Bu da birçok üreticinin petrol politikalarının sıkı denetlenmesi gerekliliğini sorgulamasına neden oldu.

OPEC+ grubundan kaynaklar Rusya, Irak, Nijerya ve Birleşik Arap Emirlikleri’nin 2021’de piyasaya daha fazla petrol sağlamayı istediklerini bildirdi.