Operatör fiyatları aldı başını gitti: Yüzde 300 artınca... Vatandaş merak etmeye başladı: Sebebi ise şaşırtmadı!

Operatörlerin sunduğu telefon paketlerinin son yıllarda aşırı zamlanması vatandaşların durumla ilgili dert yanmasına neden oldu. Fiyatların yüzde 300 oranında zamlanması vatandaşların paket alımında iki kere düşünmesine neden oldu.

HaberTürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre, faturları bir anda 3'e katlanan vatandaşlar için BTK ve mobil sektör temsilcileriyle görüştü. Aydemir, fiyatların yüzde 300 oranında artmasının arka planında ki sebebini sordu.

Buna göre, tarifelerin artık bir yıllık olarak yapıldığını ifade eden Aydemir ayrıca, birçok özel firmanın taahhütlü sözleşme yapmak istemediğini de söyledi.

2022'den beri enflasyonu işaret eden firmaların kümülatif olarak yüzde 280 arttığını ve bunu da fiyatlara yansıtmaya başladı.

Firmalar, eğer taahhütlü sözleşme yapacaklarsa önümüzdeki yılın enflasyonunu, personel, yatırım ve işletme giderlerindeki artışı da göz önünde bulundurarak tarifelerinde artışa gidiyor.

TEKEL DURUMA NEREDEYSE GELDİ

BTK, mobil tarifeleri onaylamıyor. BTK sabit tarifeleri onaylıyor. Sabitte Türk Telekom neredeyse tekel durumda. Mobilde ise eskiden Turkcell’in pazar payı yüzde 60’lar seviyesindeydi, şimdi ise yüzde 40’lara düşmüş durumda. Mobil pazarda etkin rekabet olduğundan hareketle fiyatı operatörler kendisi belirliyor; sadece BTK’ya bildirim yapılıyor. Perakende tarifelerde rekabeti ön plana çıkaracak bir yaklaşım var.

PAZARLIK ETMEK BİR SEÇENEK

Bazı tüketicilerin aynı tarifeyi daha ucuza satın aldığına yönelik şikâyetler konusunda ise “Pazarlık eden daha düşük fiyata hizmeti alabiliyor. Mobil pazarda rekabet çok etkin. Numara taşıma gibi seçenekler var. Bu durumda firma müşterisini kaybetmemek için daha ucuz tarife seçenekleri ve alternatifler sunabiliyor, kampanyalar yapabiliyor.

FIRSATÇILAR ADETA HER MASADA

Yetkililer, tüketicinin korunması için sektörü düzenleme konusunda gereğinin yapıldığını söylüyor ancak her alanda olduğu gibi iletişim sektöründe de fırsatçılık yapanlar ya da vatandaşı zorlayacak yaklaşım sergileyenler var.

Pandemi döneminde olduğu gibi BTK’nın fiyat artışlarını sınırlaması durumunda bu kez firmalardan, “Fiber/mobil alt yapı kurulum giderleri, personel giderleri ve işletme giderleri çok arttı. Bu fiyata bu hizmeti veremeyiz” serzenişleri yükseliyor.