Operatörlere Bakanlıktan talimat gitti! Depremde çekmeyen hatlar masada: Japonya formülü ile tek mesajda...

23 Nisan'da İstanbul'da yaşanan deprem ülkenin dört bir yanında büyük telaşa neden olmuştu. 52 milyon kişi aynı anda arama yapmış, bu durum 10 dakikalık kesintiye sebep olmuştu. Panik anlarındaki hat kesintilerine ise Bakanlık çözüm arayışına girdi. Buna göre, hat kesintilerindeki çözüm için Japonya'daki model üzerinde duruluyor. işte detaylar...

Ezgi Sivritepe

23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2'lik depremde 52 milyon kişi aynı anda arama yaptı. Bu durum 10 dakikalık bir kesintiye sebep oldu. Yaşanan kesinti ile yakınlarına ulaşamayanlar panik yapmıştı. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde de aynı sorun yaşanmıştı.

Hatlarda oluşan yoğunluk sonucu kesintilerin meydana gelmesinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı çalışmalara başladı. NTV'nin haberine göre, Bakan Abdulkadir Uraloğu operatörlere depreme özel hizmet için talimat verdi.

JAPONYA ÇÖZÜMÜ MASADA!

Olası krizlerin önüne geçmek ve haberleşmenin aksamaması için birçok alternatif tedbir üzerinde duruluyor. Japonya'da uygulanan formül de bunlardan biri. Buna göre; herkes telefonuna "Ben iyiyim ve şuradayım." mesajı bırakabilecek. Arayanlar bu mesajı dinleyip telefonu kapatacak. Böylece hatlara bir anda yüklenmenin önüne geçilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLETİLİYOR?

Depremin büyüklüğü ve etkisine göre; bakanlık, BTK ve operatör temsilcileri AFAD Koordinasyon Merkezi'nde Kriz Masası oluşturuyor. Olay yerindeki koordinasyon bu merkezden sağlanıyor.

Depremin hemen ardından operatörler tarafından durum tespiti yapılıyor ve ilk rapor hazırlanıyor. Risk durumuna göre bölge içi ve bölge dışı mobil baz istasyonları ve acil müdahale araçları sevk ediliyor.

Enerji kesintisi durumuna göre de işletmeciler tarafından jeneratör, akaryakıt ve enerji ekibi takviyesi planlanıyor. Depremzedelere ücretsiz görüşme, SMS ve internet paketi tanımlanıyor.

Anahtar Kelimeler:
deprem Japonya istanbul deprem
