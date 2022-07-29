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Opsiyon sözleşmesi nedir? Opsiyon sözleşmelerinin özellikleri nelerdir?

29.07.2022 00:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomi diline özel olarak kullanılan bazı ifadeler vardır. Bunlardan biri de opsiyondur. Opsiyon iki tarafın belirlediği tarih ve fiyat üzerinden yapılacak alım ya da satış işlemine dair bir sözleşmedir. Alıcı ile satıcı arasında yapılan bu sözleşmelerin bazı özellikleri vardır. Opsiyon sözleşmesi nedir, özellikleri nelerdir?

Opsiyon sözleşmesi nedir? Opsiyon sözleşmelerinin özellikleri nelerdir?

İçindekiler

  • Opsiyon sözleşmesi nedir?
  • Opsiyon sözleşmelerinin özellikleri nelerdir?
  • Opsiyon sözleşmesinin amacı nedir?
  • Opsiyon sözleşmesi örnekleri nelerdir?

Opsiyon sözleşmeleri, yatırımcılar, alıcılar ve satıcılar arasında yapılır. Alıcı ödeyeceği pirim karşılığında önceden belirlenmiş bir vade ve fiyatta opsiyona dayalı olan bir ürünü, malı ya da herhangi bir finansal göstergeyi alabilir ya da satabilir. Yapılan anlaşma ile kişiye alma ya da satma hakkı verilir.

Opsiyon sözleşmesi nedir?

Alım opsiyonu olarak da bilinir. Alıcı ile satıcı arasındaki anlaşmadır. Bu anlaşma kapsamında bir menkul değerin, arabanın, evin ve benzeri tanışır veya taşınmazların değiş tokuşu gerçekleşir.

Yapılan bu sözleşme ile alıcı satıcıya opsiyon primi öder. Bu ödeme genel olarak sözleşme anında yapılır. Opsiyon iptal edilse dahi satıcı bu parayı alıcıya geri ödemekle yükümlü değildir.

Opsiyon sözleşmelerinin özellikleri nelerdir?

Bir zorunluluk durumu yoktur. Bu sözleşmeyi yapan taraflar için garanti edicidir. Vadeli işlem sözleşmelerine benzer özellikleri vardır. Sözleşme dahlinde ödenen rakamları etkileyen bazı faktörler vardır. Bunlar: Spot piyasa bedeli, kullanım fiyatı, vadeye kalan süre, temettü, risksiz faiz oranı ve hisse senedinin hareketli oluşudur.

Opsiyon sözleşmesinin amacı nedir?

İki tarafın da haklarını koruma amacı taşır. Tarafları garanti altına almasıyla sigorta anlaşmalarına da benzer. Sözleşme dahilinde alıcının amacı almak istediği ürünü belirlenen tarihte, belirlenen fiyattan satın alabilmektir. Satıcı ise bu sözleşme sayesinde alıcı garantisine sahip olur. Ödenecek bedel ise prim maliyetidir.

Opsiyon sözleşmesi örnekleri nelerdir?

Araba galerilerinde ve emlakçılarda en sık kullanılan uygulamadır. İki taraf için de avantajlar sağlar. Örneğin:

Bir satıcı, elindeki ürünü bir ay sonra tanesini 1 TL'den satma kararı almıştır. O ürünü almak isteyen kişi bir opsiyon primi ödemesi yapmalıdır. İki taraf arasında bir opsiyon sözleşmesi yapılır. Bu sözleşme kapsamında alıcı, satıcıya o ürünü bir ay sonra tanesine 1 TL vererek alacağını beyan eder.

Bir ay geçtikten sonra piyasada aynı ürün 1 TL'den az bir rakama satılıyor olsa bile satıcı, sözleşme yaptığı alıcıya ürününü 1 TL'den satar. Alıcı da yaptıkları sözleşme dahilinde o ürünü 1 TL'ye satın almak durumundadır. Aynı avantaj alıcı için de geçerlidir. Çünkü eğer o ürünün bir ay sonraki piyasa değeri 1 TL'den fazla olursa alıcı opsiyon sözleşmesi gereği o ürünü yine 1 TL ödeme yaparak alır.

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