Oran belli oldu! Yeniden değerleme oranında indirim olacak mı?

Vergi, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı belli oldu.

Yeni yılda vergi, resim ve harçlardaki artışı belirleyen yeniden değerleme oranının 12 aylık üretici fiyat endeksi (ÜFE) ortalamasına göre 2022'de yüzde 36,2 çıkması ve bu oranın yüzde 20 seviyesindeki manşet enflasyonun çok üzerinde olması Cumhurbaşkanı'nın indirim yetkisini kullanmasına yönelik beklentiyi artırdı.

2019 ve 2020 YILLARINDA İNDİRİM YAPILMIŞTI

Tüketici Fiyat Endeksi ile Üretici Fiyat Endeksi arasındaki farkın özellikle bu yıl çok açılması yüksek oranlı yeniden değerleme oranının ortaya çıkmasını beraberinde getirdi. ÜFE'nin 19 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla Ekim'de ÜFE-TÜFE makası yüzde 46,3'e çıktı.

Bloomberg'in haberine göre, enflasyonun yüzde 60-70'lerde seyrettiği dönemlerde yeniden değerleme oranı bu seviyenin altında kaldığı için yeni yılda vergi, resim ve harçlardaki artış dikkat çekmiyordu.

Ancak enflasyonun yüzde 10 seviyesine yaklaştığı son yıllarda yeniden değerleme oranındaki artış mükelleflerin dikkatini daha fazla çekince, Cumhurbaşkanı, 2019 ve 2020 yıllarında yüzde 50'ye kadar indirim yapma yetkisini kullandı. Karar 1 Ocak'a kadar netleşecek.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI NEDİR?

Yeniden Değerleme Oranı, Vergi Usul Kanununun 298’inci maddesine göre hesaplanıyor.

Yeniden Değerleme Oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayından bir önceki yılın aynı dönemine göre Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranını ifade ediyor.

Yeniden değerleme oranı TÜİK’in, her yıl Kasım ayının başında Ekim ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıklaması ile birlikte belli oluyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ise bir Tebliğ ile bu oranı kamuoyuna Resmi Gazetede ilan ediyor.



