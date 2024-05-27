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Oranlar değişti, bankada parası olanları ilgilendiriyor! ‘Düşük faiz’e Merkez’den müdahale… 8 puan birden yükseldi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
27.05.2024 07:26
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Merkez Bankası’nın mevduat hesaplarında stopaj oranlarını artırması ile düşüş yaşayan faizler için PPK toplantısı sonrası zorunlu karşılık adımı atılarak düşüşe müdahale gelmişti. Bu hamle sonrası mevduat faizi oranları değişti. Yüzde 40’lı seviyelere inen standart TL mevduat faizleri düşük tasarrufta yüzde 50’ye, yüksek tasarrufta yüzde 54’e yükseldi.

Oranlar değişti, bankada parası olanları ilgilendiriyor! ‘Düşük faiz’e Merkez’den müdahale… 8 puan birden yükseldi

Merkez Bankası'nın geçen hafta perşembe günü yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde piyasa ve TL mevduat faizleri yüzde 50 politika faizinin altına gelmişti. BİST gecelik repo faizi yüzde 47,22'ye gerilemişti. Standart TL mevduat faizi ise mayıs ortasından bu yana yüzde 40-48 arasında seyretmiş bir türlü politika faizi yüzde 50'ye çıkamamıştı. Özellikle düşük miktarlı tasarruflarda yüzde 41 civarı TL mevduat faizi ancak elde ediliyordu. Ayrıca piyasada TL likidite fazlası da 500 milyar liranın üzerine çıkmıştı.

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MEVDUAT FAİZLERİ YÜZDE 50 SEVİYELERİNDE

Ekonomi Gazetesi’nde yer alan habere göre, Merkez Bankası’nın mayıs Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini yüzde 50’de sabit bırakmasına rağmen aldığı makroihtiyati ve likidite adımları sayesinde yüzde 40’lı seviyelere inen standart TL mevduat faizi bir anda 7-8 puan birden TLREF faizi ise 5 puan birden yükseldi. Böylece düşük miktarlı tasarruflarda bile standart TL mevduat faizi yüzde 50’ye dayandı, yüksek miktarlarda ise yüzde 54’ü buldu.

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KKM’DEN ÇIKIŞI HIZLANDIRACAK HAMLE

Perşembe günü PPK sonrasında Merkez Bankası TL ve KKM mevduatlarında zorunlu karşılık oranlarını yükseltti, KKM’de çözülmeyi hızlandıracak adım attı ve döviz kredilerine de aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirmişti.

DÜŞÜK VE YÜKSEK TASARRUFA FARKLI MEVDUAT FAİZİ

özel yabancı mevduat bankasının PPK öncesi 50 bin liraya kadar yüzde 41 olan 32 gün vadeli mevduat faizi 24 Mayıs itibariyle 8 puan birden yükseldi ve yüzde 49'a çıktı. 46 gün vadeli mevduatta ise yine 50 bin liraya kadar olan mevduat faizi yüzde 41 iken yüzde 49'a geldi. En çok tercih edilen 3 aya kadar vadeli TL mevduat faizi ise 50 bin lira altı için yüzde 50'ya çıktı PPK öncesine göre 7 puan artış gerçekleşti.

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Yüksek tasarruf miktarları için de 32 gün ve 46 gün vadede yüzde 45 olan TL mevduat faizi yüzde 53'e yükselerek 8 puan arttı. 3 aya kadar vadeli mevduatta ise yüksek tasarruf miktarlarına verilen faiz oranı yüzde 46'dan yüzde 54'e yükseldi.

TLREF faiz oranı da 22 Mayıs itibariyle yüzde 47,16 seviyesine inmişti. PPK günü yüzde 51,02 olan TLREF faiz oranı 24 Mayıs Cuma günü itibariyle yüzde 52,99 ile üst sınıra dayandı.


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Anahtar Kelimeler:
mevduat faizi
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