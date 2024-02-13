Ordu Büyükşehir'de belediye işçilerine yapılan zam büyük sevince yol açtı! "Paramız var ki veriyoruz'

"PARAMIZ VAR Kİ VERİYORUZ"

“Borçlu olan para veremez, paramız var ki veriyoruz” 3 yıllık süreyi kapsayacak olan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) konuşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını temenni etti. Güler, "2 bin 500 kardeşimizin bugün hak ettiği çalışmaların karşılığını para ile ödeyemeyiz. O kadar kıymetli hizmetleriniz var ki. Türkiye’de çok iyi bir rakama ulaşarak sizlere bugün Hizmet-İş ile birlikte Allah nasip etti. Helal olsun. Bu çalışmaları birlikte alın teri ile başaracağız. Belediyeciliğin bir başka güzel olduğunu sizlerle gördük. Ortalama yüzde 120 zam yaptık. Paramız var ki veriyoruz. Sizlerle helal olsun, parası olmayan veremez. Borçlu olan para veremez. Hizmette sınır olmadığı gibi bizim gönlümüzde de sınır yok” diye konuştu.