Ordu'da 20 bin ton kapasiteli lisanslı depo için başvuru süreci tamamlandı

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in programa alınmasını sağladığı Lisanslı Depo Projesi, Ordu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. tarafından hazırlanarak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunuldu.

Bakanlık tarafından yapılacak değerlendirme sürecinin ardından yatırımın desteklenmesi halinde izin, ihale ve yapım süreçlerine başlanması planlanıyor.

Yaklaşık 651,5 milyon lira yatırım bedeline sahip projenin Altınordu ilçesinde hayata geçirilmesi, 20 bin ton kapasiteli, tam otomasyonlu ve yüksek teknolojili bir lisanslı depo tesisinin kurulması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ordu Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Sancar Eser, yatırımın Ordu ekonomisine uzun yıllar katma değer sağlayacağını belirtti.

Proje kapsamında 30 kişilik doğrudan istihdam oluşturulmasının planlandığını aktaran Eser, son teknolojiyle donatılacak tesisin bölgenin fındık ticaretine yön verecek entegre bir merkez olarak hizmet vereceğini ifade etti.

Eser, proje sayesinde üreticilerin ürünlerini modern koşullarda güvenle depolayabileceğini, ürün kalitesinin korunacağını, kayıtlı ticaretin yaygınlaşacağını ve üreticilerin finansmana erişiminin kolaylaşacağını kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır