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Ordu'da fındıkta tahmini rekolte tespit çalışmalarına başlandı

Ordu'da 2026 tahmini fındık rekoltesi tespit çalışmalarına başlandı.

Ordu'da fındıkta tahmini rekolte tespit çalışmalarına başlandı

İl Tarım ve Orman Müdürü Bayram Ay, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça ve bazı ilçelerin ziraat odası başkanları, Perşembe ilçesinde fındık bahçesindeki çalışmaları inceledi.

Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'da 130 bin çiftçinin ana ürün olarak ürettiği fındıkta rekolte çalışmalarının başladığını söyledi.

Çalışmaların il genelinde 400 noktada yapılacağını belirten Ay, "Bu noktaların çok olması tüm alanı temsil etme gücünü artırmış olacak. Amacımız hassas bir şekilde tespitlerimizi yaparak doğruya en yakın rekolteyi tahmin etmek. Bu anlamda rekolte çalışmalarımızda bahçelerimizde inceleme yaparken, hastalık ve zararlı faktörlerini de değerlendiriyoruz. Buna göre rekolte çalışmalarımızı yürütüyoruz." dedi.

Ordu da fındıkta tahmini rekolte tespit çalışmalarına başlandı 1

Ay, rekolteye yönelik çalışmaların 23 Temmuz'a kadar süreceğini kaydetti.

Soydan ise komisyonun 11 kurumdan temsilcinin katılımıyla oluşturulduğunu vurgulayarak, "Sahil, orta ve yüksek kesimde 20 günlük çalışma sürecinde fındıkta zararlılar, hastalıklar, boş ve dolu oranları tespit edilerek, rekoltenin en yakın tahminini ortaya çıkarmaya çalışacaklar." diye konuştu.

Akça da yeni sezonun bereketli geçmesini temenni etti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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