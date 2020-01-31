FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Ordu'da doğal gaz borusun patlamasına ilişkin Valilik'ten açıklama:

Ordu'da doğal gaz borusun patlamasına ilişkin Valilik'ten açıklama:

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.01.2020 21:53 | Son Güncelleme

"Patlama ve yangın olayının ilk gelen bilgilere göre bölgede meydana gelen heyelandan kaynaklı olabileceği değerlendirilmektedir" - "Borudaki mevcut gaz kontrollü şekilde yanmaya devam etmektedir. İtfaiye tarafından çevrede soğutma işlemleri tamamlanmıştır"

Ordu Valiliği, Ünye ilçesinden geçen doğal gaz hattında meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangına ilişkin, itfaiye tarafından çevrede soğutma işlemlerinin tamamlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, BOTAŞ'a ait doğal gaz iletim hattında meydana gelen patlamanın ardından boru hattında yangın çıktığı belirtildi.

Vali Seddar Yavuz'un talimatıyla İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulunun toplandığı, gerekli tedbir ve önlemlerin alınması konusunda ilgili tüm kurumların talimatlandırıldığı aktarılan açıklamada, ilgili tüm kurumların bu çerçevede araç ve personel görevlendirmesi yaptığı vurgulandı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Patlama ve yangın olayının ilk gelen bilgilere göre bölgede meydana gelen heyelandan kaynaklı olabileceği değerlendirilmektedir. BOTAŞ'tan alınan bilgiye göre, bölgeye gelen gaz otomatik olarak sistemden kesilmiştir. Borudaki mevcut gaz kontrollü şekilde yanmaya devam etmektedir. İtfaiye tarafından çevrede soğutma işlemleri tamamlanmıştır. Meydana gelen patlama sonrasında bölgeye, itfaiye, emniyet, jandarma ve 112 ekipleri sevk edilmiştir. Çevre güvenliği alınmıştır."

Kontrollerde herhangi bir can ve mal kaybı yaşanmadığının tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, "Ancak patlamaya yakın bölgede bulunan boş bir binanın camları kırılmıştır. Yaşanan hadise sonrasında BOTAŞ yetkilileri bölgeye gelmiş olup, doğal gaz iletim hattının arızasının giderilmesinin 24 saat sürebileceğini bildirmişlerdir. Arızanın giderilmesi için Ankara ve Samsun'dan teknik ekipler yola çıkmıştır. Bu süre zarfında Fatsa ilçesine doğal gaz verilemeyecektir." bilgisi paylaşıldı.

Arıza giderildikten sonra Fatsa ilçesindeki kullanıcılara, Aksa Doğalgaz tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra doğal gaz arzının sağlanacağı belirtilen açıklamada, konu hakkında ilgili firma tarafından abonelere ilk bilgilendirmenin yapıldığı kaydedildi.

Aciliyetinden dolayı Fatsa ilçesinde bulunan devlet hastanesi ve özel bir hastanenin doğal gaz ihtiyacının taşıma sistem ile giderileceği aktarılan açıklamada, "Bu süreçte ısınma amaçlı kullanılacak elektrikli ısıtıcıların Fatsa şehir şebekesine yapacağı yüklenmeye karşı YEDAŞ tarafından mobil trafolar hazır bulundurulmaktadır. Ancak elektrikli ısıtıcılara fazla yüklenilmesi sonucu bina tesisatları ve hatlarda arızalar meydana gelmesi muhtemel olduğundan elektrikli ısıtıcıların tedbirli ve kontrollü kullanılması önem arz etmektedir." ifadesine yer verildi.

Öte yandan, Fatsa ilçesinde tüp almak için satış yerlerine akın eden vatandaşlar yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı Huzur Hakkı nedir, kime ödenir? TDK açıklaması ve terim anlamı
PARTNER Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı! Kimseye aldırmadı! Öpmelere doyamadı!
Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektupMerkez Bankası'ndan hükümete açık mektup
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ordu,

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Kılıçdaroğlu konuşurken canlı yayında deprem oldu

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Akşener'den, İmamoğlu'nun Erzurum tatiliyle ilgili açıklama

Elektrik faturası için uyanık komşunun inanılmaz hilesi!

Elektrik faturası için uyanık komşunun inanılmaz hilesi!

Faturaların tahsilatı 90 gün süreyle ertelendi

Faturaların tahsilatı 90 gün süreyle ertelendi

McDonald's Türkiye satıldı! İşte yeni sahibi

McDonald's Türkiye satıldı! İşte yeni sahibi

Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün

Araç sahipleri dikkat! Bugün son gün

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Altına yatırım yapacaklar dikkat

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Benzin ve motorinde ikinci indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine zam

Polonya, 32 adet F-35 uçağı için 4.6 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı

Polonya, 32 adet F-35 uçağı için 4.6 milyar dolarlık anlaşmaya imza attı

Akbank’tan ekonomiye 2019'da toplam 269 milyar lira kaynak

Akbank’tan ekonomiye 2019'da toplam 269 milyar lira kaynak

Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Borsa haftayı düşüşle tamamladı

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Merkez Bankası'ndan hükümete açık mektup

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada altın fiyatları

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.