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Forex işlemlerinden haksız kazanç elde eden suç örgütüne dava

14.01.2022 17:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) denetiminde olmayan illegal firma kurarak, müşterilerin paralarını kendilerine geçirip haksız kazanç elde ettikleri belirlenen suç örgütü ile ilgili soruşturma tamamlandı. Tutuksuz 5'i örgüt yöneticisi 22 sanık hakkında 53 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi.

Forex işlemlerinden haksız kazanç elde eden suç örgütüne dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede haksız kazanç elde edilmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunuldu. İnternet ortamında çeşitli aracı kurumlardan forex işlemleri gerçekleştiren bazı vatandaşlar mağduriyet yaşarken, bu aracı kurumlar ise SPK tarafından sertifikalandırılmadığı iddianamede yer aldı.

Resmi kurumlar tarafından sertifikalandırılan aracı kurumların müşterilerine forex işlemlerinde 1/10 kaldıraç sistemine kadar izin verilirken, SPK'den onay almayan kurumların 1/1000'e kadar kaldıraç sistemine imkan sağladığı için yatırımcıların bunları tercih ettiği belirtildi. Vatandaşların bu sistem nedeniyle çok yüksek tutarlarda maddi mağduriyet yaşadığı anlatılırken, SPK denetiminde olmayan bu kurumlarda hesap açanlarla ilgili arka plandaki işlemlerin gerçekliğinin teyit edilemediği kaydedildi.

İddianamede sanıkların aracı kurumları kullanarak resmi yerlerden onay almadan forex işlemleri gerçekleştirerek, piyasadan çok yüksek miktardaki para topladıkları anlatıldı. Piyasadan toplanan bu paralar ise, önceden kurulan paravan şirketler üzerinden yurt dışına kaçırdıkları bu yolla ülkeyi maddi anlamda zarara sokacak şekilde faaliyet yürüttükleri vurgulandı.

İddianamede örgütün yöneticisi Muhsin D. ile ortakları Özer D. ve Recep Serdar A.'nın, örgüte ait çağrı merkezlerinde gerçekleştirilen illegal forex faaliyetlerinde diğer sanıkları sevk ve idare ettikleri kaydedildi. Sanık Muhsin D'nin 2020-2021 döneminde 5 banka hesabında toplam 21 milyon 802 bin lira para çıkışı, 23 milyon 346 bin lira da para girişi yapıldığı tespiti de iddianamede yer aldı.

"LİSANS ALAMAZLARSA FİRMALARI KAPATARAK YURT DIŞINA KAÇMALARININ GEREKECEK"

İddianamede, sanık Muhsin D'nin "Forex alanında metatrader uygulaması için lisans alamazlarsa firmaları kapatarak yurt dışına kaçmalarının gerekeceği" şeklindeki telefon konuşmalarının bulunduğu belirtildi. Sanıklardan Eylül Tuğçe A, Arzu D. ve Emel D.'nin, örgüt elemanlarının talimatıyla WhatsApp üzerinden yatırımcılarla irtibat kurarak, yasa dışı forex sistemini anlattıkları ve örgüte müşteri kazandırmaya çalıştıkları ifade edildi. Bu sanıkların çağrı merkezi sorumlusu olduğu kaydedildi. İddianamede, örgüt üyeleri, yöneticileri ve lideri arasında hiyerarşik bağ olduğu, sanıkların hileli hareketlerle yatırımcıların paralarını kendilerine geçirerek haksız kazanç elde ettiği bilgisine yer verildi.

2'Sİ KADIN 5 KİŞİ ÖRGÜT YÖNETİCİSİ

İddianamede, sanıklar Muhsin D, Recep Serdar A, Özer D, Eylül Tuğçe A. ve Emel D'nin, "Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme" ile "usulsüz ve izinsiz piyasa faaliyetinde bulunmak" suçlarından 22'şer yıldan 53'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi. Diğer 17 sanık için ise 20'şer yıldan 49'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame kabul edildi. Sanıkların ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor. (DHA)

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