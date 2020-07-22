Organik ürünler üretiyorlar, yok satıyorlar

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 4 aydır kapalı olan Bafra'nın Sürmeli köyündeki organik pazar, yeniden açıldı. Pazarın açıldığını duyan vatandaşlar, özellikle virüsten korunmak için doğal ürünlere yönelince, pazardaki yoğunluk da arttı. Bu yoğunluktan memnun olan köylüler ise vatandaşların artık doğal ürün arayışına girdiğini belirtti. 2013 yılında organik tarıma geçen köylüler, meyve, sebze ile süt ve süt ürünleri üreterek, hafta sonları kurulan pazarda satıyor. Şehir merkezine 40 kilometre mesafede bulunan organik pazara gelen vatandaşlar, ihtiyaçlarını bu pazardan karşılıyor. Organik ürünler satışa çıkmasıyla gün içerisinde tükeniyor.

‘VATANDAŞ ARTIK TEMİZ VE DOĞAL ÜRÜN ARIYOR’

Organik pazarda doğal ürünler satan Kezban Özkan (65), yaklaşık 4 aydır kapalı olan pazarı önlemler alarak açtıklarını ifade etti. Özkan, “Maskelerimizi takarak ürünlerimizi satıyoruz. Virüsten sonra müşterilerimiz de arttı. Herkes doğal beslenmek istiyor. Zaten müşterilerimiz pazarımızı ve ürünlerimizi çok iyi biliyor. Bizler de temiz ve doğal ürünler çıkarıyoruz. Talepten çok memnunuz, vatandaş artık temiz ürün arıyor. Hatta bazı müşterilerimiz pazarın kapalı olduğu bu 4 ayda eve gelerek organik ürün aldı. Hastalığa karşı insanlar dirençli olmak için ne yediğini bilmek istiyor. Tezgahımızda olan her şeyi bahçemizden topladığımız ürünlerimizle eski usul yapıyoruz” diye konuştu.