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Organize piyasada değişiklik: Sadece TMSF, DASK, İşsizlik Sigortası Fonu borç verebilecek

19.01.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kamu kurumlarının mali kaynaklarını değerlendirebilecekleri araçlar listesinden "organize para piyasalarında Türk lirası cinsi borç verme işlemleri" çıkarıldı. İşsizlik Sigortası Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumu ise bu aracı kullanmaya devam edebilecek.

Organize piyasada değişiklik: Sadece TMSF, DASK, İşsizlik Sigortası Fonu borç verebilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı "Kamu Haznedarlığı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik, kamu kurumlarının mali kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ve izlenebilmesini teminen kamu haznedarlığı uygulamasına ilişkin usul ve esasları düzenliyor ve kamu kurumu ve kuruluşlarının mali kaynaklarını değerlendirebilecekleri araçları belirliyor.

Yapılan değişiklikle, temel olarak kamu kurumlarının mali kaynaklarını değerlendirebilecekleri araçların sadeleştirilmesi ve kamu kaynaklarının kamu bankalarında değerlendirilmesi amaçlandı.

Buna göre, kamu kurumlarının kullanacakları araçlar listesinden "organize para piyasalarında Türk lirası cinsi borç verme işlemleri" çıkarıldı.

İşsizlik Sigortası Fonu, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Doğal Afet Sigortaları Kurumuna ise yönetmelikte belirtilen araçların yanı sıra organize para piyasalarında Türk lirası cinsi borç verme işlemlerinin kullanımına devam edilmesi imkanı sağlandı.

Yönetmeliğin hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütecek.

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Anahtar Kelimeler:
Türk lirası
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