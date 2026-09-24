FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Orient Express 30 Eylül'de İstanbul'a geliyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa’nın simge trenlerinden Venice Simplon Orient Express’in 30 Eylül’de İstanbul’a ulaşacağını bildirdi.

Orient Express 30 Eylül'de İstanbul'a geliyor!
Cansu Çamcı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Avrupa’nın simge trenlerinden Venice Simplon Orient Express’in 30 Eylül’de İstanbul’a ulaşacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, Avrupa’dan İstanbul’a diğer özel tren seferlerinin devam ettiğini belirterek Venedik’ten hareket eden Macar özel treninin de dün İstanbul’a ulaştığını açıkladı.

ORİENT EXPRESS 30 EYLÜL’DE TÜRKİYE’YE GİRECEK

Bakan Uraloğlu, merkezi İngiltere’de bulunan Belmond tarafından işletilen Venice Simplon Orient Express’in Paris-İstanbul-Paris güzergâhında sefer yaptığını belirtti. Uraloğlu, Fransa’dan hareket eden trenin Almanya, Avusturya, Macaristan, Romanya ve Bulgaristan üzerinden Türkiye’ye geleceğini ifade etti.

Orient Express 30 Eylül de İstanbul a geliyor! 1

Yılın ilk Orient Express seferinin 30 Mayıs’ta Türkiye’ye giriş yaptığını ve 1 Haziran’da ülkeden ayrıldığını anımsatan Uraloğlu, “Yılın ikinci seferini gerçekleştiren Venice Simplon Orient Express, 30 Eylül saat 08.00’de ülkemize giriş yapacak. Tren, aynı gün saat 17.40’ta Bakırköy Gar’a ulaşacak.” dedi.

İSTANBUL’DA İKİ GECE KALACAK

Uraloğlu, yolcuların Bakırköy Gar’da indirilmesinin ardından trenin saat 19.10’da boş olarak Halkalı Gar’a hareket edeceğini belirterek, “Trenimiz Halkalı Gar’da iki gece bekleyecek. Gerekli teknik ve operasyonel işlemlerin tamamlanmasının ardından yeni yolcularını almak üzere yeniden Bakırköy Gar’a gönderilecek. Orient Express, 2 Ekim saat 12.00’de Bakırköy Gar’dan hareket edecek ve aynı gün saat 22.05’te Kapıkule’den çıkış yapacak.” dedi.

Orient Express 30 Eylül de İstanbul a geliyor! 2

VENEDİK’TEN GELEN ÖZEL TREN İSTANBUL’A ULAŞTI

Avrupa’dan İstanbul’a gerçekleştirilen diğer özel tren seferlerine de değinen Uraloğlu, Macaristan merkezli MAV Passenger Transport Co. tarafından Venedik, Paris ve Roma çıkışlı İstanbul varışlı özel yolcu tren turları düzenlendiğini hatırlattı.
Orient Express 30 Eylül de İstanbul a geliyor! 3

Uraloğlu, 2026 yılı için toplam 6 Macar özel tren seferinin planlandığını belirterek, “Venedik’ten hareket eden yılın üçüncü Macar özel treni dün İstanbul’a ulaştı. İlk sefer 16-18 Mayıs tarihlerinde Venedik-İstanbul, ikinci sefer ise 29-30 Mayıs tarihlerinde Paris-İstanbul arasında gerçekleştirildi.” dedi.

Orient Express 30 Eylül de İstanbul a geliyor! 4

Ekim ayında da özel tren seferlerinin devam edeceğini kaydeden Uraloğlu, Paris’ten İstanbul’a 10-12 Ekim ve 24-25 Ekim tarihlerinde iki ayrı sefer, Roma’dan İstanbul’a ise 26-31 Ekim tarihlerinde bir sefer gerçekleştirileceğini bildirdi.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Spot piyasada doğal gaz fiyatları (24 Eylül 2026)Spot piyasada doğal gaz fiyatları (24 Eylül 2026)
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttıBankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yavaş'tan istifa sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Yavaş'tan istifa sonrası Cumhurbaşkanlığı adaylığı sorusuna yanıt

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Avrupa'nın dev ülkesini ayağa kaldıran olay! Sokaklara döküldüler

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Beşiktaş'ta Serdal Adalı Hapoel Beer Sheva maçının stadını açıkladı!

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Hem hikaye hem başrol değişti! Yine de olmadı

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

Trump'a Türk damat geliyor! İstanbul'da evlenecekler

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

131 fon için kritik toplantı! Bakan Şimşek başkanlık edecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.