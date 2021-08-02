Orman yangınından etkilenen bölgelerde sosyal güvenlik prim borçları ertelendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Twitter hesabından afet bölgeleriyle ilgili yapılan düzenlemeyi açıkladı.

"ÖDEME SÜRELERİNİ ERTELİYORUZ"

Bakan Bilgin'in açıklamaları şu şekilde:

"Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerimizde çıkan yangınlardan etkilenen ilçelerimizdeki işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerini erteliyoruz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın ilaçlarına erişimi için de gereken tedbiri aldık.

"SÜRESİ BİTEN RAPORLAR GEÇERLİ SAYILACAK"

Kronik hastalığı olanların süresi biten raporları geçerli sayılarak ilaç ve tıbbi malzemeleri karşılanmaya devam edilecek. Evleri zarar gören vatandaşlarımız da en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne veya Sosyal Güvenlik Merkezine başvurarak ilaçlarını temin edebilirler.

"YARALARIMIZI BİRLİKTE SARACAĞIZ"

Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Devletimiz tüm kurumları ve imkanlarıyla sahadadır. Bu zor günleri el ele atlatacak, yaralarımızı birlikte saracağız."

Adana, Antalya, Mersin, Osmaniye ve Muğla illerimizde çıkan yangınlardan etkilenen ilçelerimizdeki işyeri ve sigortalıların sosyal güvenlik prim borçlarının ödeme sürelerini erteliyoruz. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımızın ilaçlarına erişimi için de gereken tedbiri aldık. — Vedat Bilgin (@vedatbilgn) August 2, 2021



