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Ormanları böyle yakmış! FETÖ’cü kundakçı Ufuk Aytekin’in görüntüleri ortaya çıktı! Benzinliğe gidip…

Türkiye bu yazın başından beri orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Yangınlara karşı topyekün mücadele devam ederken kundakçılar da tek tek tespit ediliyor. FETÖ üyeliği nedeniyle Hava Kuvvetlerinden ihraç edilen Ufuk Aytekin’in bir benzin istasyonunda 5 kiloluk pet şişelerle benzin aldığı görüntüler ortaya çıktı. İşte o anlar…

Ormanları böyle yakmış! FETÖ’cü kundakçı Ufuk Aytekin’in görüntüleri ortaya çıktı! Benzinliğe gidip…

Bursa’da başlayan ve hepimizi derinden üzen yangınların çıkışıyla ilgili soruşturma sürüyor. FETÖ üyeliği nedeniyle ordudan ihraç edilen 30 yaşındaki Ufuk Aytekin gözaltına alındı. 03 HK 184 plakalı araçla benzin istasyonuna gelen ve 5 litrelik pet şişelerdeki suları önce çiçek saksısına döküp ardından da pompaya geçip benzin alan Aytekin’in sık sık telefonla görüşmesi ise dikkat çekti.

Bursa Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün çıkan orman yangını sırasında vatandaşlar tarafından ormanda şüpheli görülen ve sürücüsü olduğu 03 HK plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunan Ufuk Aytekin (30) şikayet üzerine Kışmanlar köyünde yangın çıkardığı iddiasıyla Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğünce ekiplerince gözaltına alındı.

Ormanları böyle yakmış! FETÖ’cü kundakçı Ufuk Aytekin’in görüntüleri ortaya çıktı! Benzinliğe gidip… 1

PSİKİYATRİ KAYDI DA VAR

Şahsın yapılan araştırma neticesinde 2015 yılında Hava Astsubay Meslek Yüksekokulundan mezun olduğu, Hava Kuvvetleri Komutanlığında astsubay olarak görev yaparken 2019 yılında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmaktan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce hakkında işlem yapıldığı, işlem sonrası adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, yargılama sonucu 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldığı, 2021 yılında 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu ortaya çıtı. Ayrıca psikiyatri kaydı bulunan Aytekin’in sözlü ifadesinde de 2021 yılında astsubaylıktan ihraç edildikten sonra çeşitli işlerde çalıştığını, ruhsal sıkıntılar yaşadığı ve psikiyatri ilaçları kullandığı bir an şeytana uyarak ilçe merkezinde bulunan petrol istasyonundan bidon ile benzin aldığını, kendi arabası ile Kışmanlar Parkı’na giderek ağaçları tutuşturduğunu itiraf etti.

Ormanları böyle yakmış! FETÖ’cü kundakçı Ufuk Aytekin’in görüntüleri ortaya çıktı! Benzinliğe gidip… 2

PET ŞİŞELERDEKİ SULARI DÖKTÜ YERİNE BENZİN ALDI

Şüpheli şahsın belirttiği petrol istasyonundaki benzin alma görüntülerine İhlas Haber Ajansı muhabirleri ulaştı. Benzinlikteki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 03 HK 184 plakalı kamyonet ile petrol istasyonuna gelen şüpheli şahıs önce marketin önünden 5 litrelik su şişelerini alarak içlerindeki suları saksıdaki çiçeklere döktü. Daha sonra pompaya geçen şahıs 2 adet pet şişeye doldurttuğu benzini kamyonetin kasasına koyarak benzinlikten ayrıldı. Gözaltındaki Ufuk Aytekin’in Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sorgulandığı, yeni gözaltılar olabileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa orman yangını orman yangınları
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