Orta Doğu gerilimi uçuş güzergahlarını değiştirdi! Bakan Uraloğlu'ndan açıklama: 'Hava sahaları kapalı olacak'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT tarafından düzenlenen, Anadolu Ajansının da "Global İletişim Ortağı" olduğu, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ndeki "Bağlantısallığın Yeni Çağı Forumu"nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HAVA SAHALARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaların ardından bölgede hava sahalarının durumunun sorulması üzerine Uraloğlu, şu yanıtı verdi:



"Şu an Irak, İran, İsrail hava sahaları kapalı durumda. Suriye gibi bölgedeki diğer ülkelerin hava sahaları da zaman zaman açılıp kapatılıyor. Çatışma durumu devam ettiği sürece bu sahalar sivil uçuş güvenliği anlamında kapalı olmaya devam edecek. Biz de ülkemizin hava yolu operatörlerinin o bölgeye doğru olan seyirlerini uygun hava sahalarından sağlıyoruz. Çatışma sürecinin bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz"

MISIR ÜZERİNDEN ULAŞIM SAĞLANIYOR

Uraloğlu, sivil havacılık anlamında Türkiye'nin daha çok Mısır üzerinden bölgedeki ülkelere ulaşım sağladığına işaret ederek, süreci takip ettiklerini ve gelişen durumlara göre tedbirlerin alındığını söyledi.

"GİTME İSTEĞİ AZALDI"

Söz konusu hava sahalarından yapılan uçuşlarda sefer sürelerinin uzadığına dikkati çeken Uraloğlu, "O bölgelere gidecek insanların gitme istekleri azaldı. Seferler duruma göre azaltılıyor ama talep edilen istekler karşılanıyor. Güvenli koridorlardan uçuşlar devam ediyor." ifadelerini kullandı.



DENİZLERDE DENETİM YAPILIYOR

Uraloğlu, denizlerde şu an için sıcak çatışmanın söz konusu olmadığını belirterek, "Türk bayraklı ya da Türk sahipli gemiler için gerekli takip yapılıyor. Şu an için ciddi bir risk yok. Gelişen durumlarda bilgilendirme yapılarak önlem alınmasını sağlayacak durumdayız" değerlendirmesinde bulundu.

