Orta gelirliye konut kampanyası başlıyor! 0,69'luk kredi için başvurular yarın alınacak... İşte tüm detaylar

Orta gelirliye konut kampanyası başvuruları yarın başlıyor. İlk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması planlanan kampanyada 0,69 faiz oranıyla kredi imkanı sunulacak. Herhangi bir başvuru ücreti alınmayacak, kura süreci olmayacak. Ödemeler azami 15 yıl vade ile yapılacak. İşte tüm detaylar...

81 İLDE GEÇERLİ OLACAK

Orta gelirliyi konut sahibi yapacak 'Yeni Evim' kampanyası başlıyor. Düşük faiz, uzun vade ve kolay ödeme imkanı sunulacak, 81 ilde geçerli olacak.

KASPAMDA SIFIR EVLER OLACAK

İlk etapta 100 bin konutun satışı planlanıyor. Bu kampanyada kura çekilmeyecek, kapsamda sıfır evler olacak. Yapımı devam edenler ve yeni başlayacak projeler de dahil edilecek.

'Yeni Evim Projesi'nde merak edilen o detaylar:

Sıfır konutlar olacak

Kişinin üzerinde konut olmayacak

1 yıl ikamet şartı bulunuyor

Son bir yılda konut aldığı ilde konut satmamış olacak

Peşinat yüzde 10

Ev 5 yıl satılamayacak

15 yıl vade olacak

Taksitler hane gelirinin yüzde 40'ını geçmeyecek

Konut kredisinde faiz oranı yüzde 0,69'dan başlayacak

15 yıl vade ile 5 milyon TL'ye kadar kredi

Süreç 16 Ocak'ta kurulacak web sitesinden takip edilecek

İlk etapta 100 bin aile sadece birkaç ayda ev sahibi yapılacak

YÜZDE 10 PEŞİNAT ALINACAK

Azami 15 sene vade ile sağlanacak finansmanlarda faiz/kar payı oranları %0,69'dan başlayan oranlarla uygulanacak. Konut bedelinin yüzde 10'u peşin alınacak, dileyen daha fazla da ödeyebilecek.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

18 yaş üstü gençler kampanyadan yararlanabilecek. Eşlerden birinin üzerinde konut varsa ya da son 1 yılda konut satışı gerçekleştirmiş kişiler projeye dahil olamayacak. Verasetle ev sahibi olanlar başvuruda bulunabilecek.

5 YIL BOYUNCA SATIŞI YAPILAMAYACAK

Ölüm ya da boşanma gibi zorunlu sebepler dışında alınan konutlar 5 yıl boyunca satılamayacak.

ORTA GELİRLİYE KONUT KAMPANYASI İÇİN BELİRLENENEN 3 BÖLGE

Program kapsamında İstanbul 1. Bölge; Ankara, İzmir, Bursa, Antalya, Mersin ve Muğla 2. bölge, diğer tüm iller de 3. bölge olarak belirlendi.

İKAMET ŞARTI DETAYI

bölge (İstanbul) ve 2. bölgelerdeki (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) illerde konut almak isteyen vatandaşlarda son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması şartı aranacak. 3. bölgedeki illerde ise ikamet şartı aranmayacak.

KREDİ TAHSİS SÜRECİ

Konut almak isteyen bulduğu daireyle banka veya katılım bankalarına başvuracak. Banka hem projenin hem de kişinin kriterlerini denetleyip kredi tahsis edecek.

NE KADAR KREDİ ÇEKİLEBİLİR?

Bankalar ve katılım finans kurumları tarafından sağlanacak finansman tutarları, 1. bölge olan İstanbul'da en çok 5 milyon TL, 2. bölgedeki illerde en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki iller için ise en çok 2 milyon TL olacak.

