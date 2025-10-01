FİNANS

Orta Karadeniz'de dış ticaret: 4 ilin ihracatı yarım milyona yaklaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2025 yılı Ağustos ayında Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat'ın toplam ihracatı 420 milyon doları aştı. Çorum, 293,8 milyon dolarlık dış satımla bölgenin lideri oldu.

TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü'nün açıkladığı dış ticaret istatistiklerine göre, Samsun'da ihracat 100,8 milyon dolar, Çorum'da ihracat 293,8 milyon dolar, Amasya'da 22,3 milyon dolar ve Tokat'ta ise 3 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti.
Verilere göre, dört il arasında en yüksek ihracat performansı, Ağustos 2025'te 293,8 milyon dolar ile Çorum'a ait oldu. Bu rakam, Çorum'u Türkiye genelinde ihracatta 14. sıraya yerleştirdi. Ancak Çorum'un ihracatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,4'lük önemli bir düşüş kaydetti. İthalatta ise Çorum, 221,8 milyon dolar ile hem bölgenin hem de Türkiye genelinde 12. sıranın sahibi oldu.

Samsun'da yüzde 19 azalış

Samsun'un Ağustos ayı ihracatı 100,8 milyon dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam bir önceki yıla göre yüzde 19 azalış gösterdi. İthalat rakamı ise 47,3 milyon dolar olarak kaydedildi.

Amasya ihracatı yükselişte, Tokat'ta ithalat sıçraması

Bölge illeri arasında ihracatını artıran tek il Amasya oldu. Amasya'nın Ağustos ihracatı 22,3 milyon dolara ulaşarak, bir önceki yıla göre yüzde 38,1 oranında artış gösterdi. Amasya, bu performansıyla Türkiye genelinde 46. sıraya yükseldi.
Diğer yandan, Tokat'ın ihracatı 3 milyon dolar ile sınırlı kalırken, ithalatında büyük bir artış yaşandı. Tokat'ın Ağustos 2025 ithalatı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 77,8 artışla 2,6 milyon dolar olarak gerçekleşti.
TÜİK Samsun Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgesel verilerin detaylı analizinin, illerin sektörel bazda hangi alanlarda güçlü olduğunu göstermesi açısından kritik önem taşıdığını bildirdi.

