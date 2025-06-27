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Orta Koridor için Dünya Bankası'ndan yeni finansman!

Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi'nin maliyeti için Dünya Bankasından 660 bin dolarlık finansman sağlandı.

Orta Koridor için Dünya Bankası'ndan yeni finansman!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün "Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi Ulaştırma Genel İhale İlanı" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, projenin maliyetinde kullanılmak üzere Dünya Bankasından 660 bin dolar finansman sağlandı. Proje, Asya Altyapı Yatırım Bankası ve İslam Kalkınma Bankasınca eş finanse edilecek.

İki bileşeni bulunan projenin "Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı Demiryolu Hattının Rehabilitasyonu ve Modernizasyonu" başlıklı birinci bileşeni için tahmini ödenek, 1 milyar 339,2 milyon dolar olarak belirlendi.

İkinci bileşen "Proje Yönetimi" için ise tahmini tahsisat 5,5 milyon dolar oldu. Dünya Bankasınca finanse edilen sözleşmelerin satın alma süreci, "Dünya Bankası IPF Borçluları için Tedarik Düzenlemeleri" doğrultusunda gerçekleştirilecek ve bu düzenlemelerde tanımlandığı şekilde tüm uygun firmalara ve bireylere açık olacak.

Uluslararası açık rekabete tabi ihalelere ilişkin özel satın alma ilanları, mevcut oldukça Dünya Bankası ve Asya Altyapı Yatırım Bankası web siteleri ve Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün erişime açık "https://aygm.uab.gov.tr" internet adresi, Türkiye'de ulusal düzeyde yayımlanan gazeteler veya Resmi Gazete'de yayımlanacak.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Bakanlığı Dünya Bankası
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