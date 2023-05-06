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Ortodoks politika sözleri gündem olmuştu: Bakan Nebati’den çok konuşulacak çıkış: 'Skeçlere konu oldu, rest çekiyorum…’

06.05.2023 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin yeni ekonomi modelini "Biz ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var" sözleri ile anlatan Bakan Nebati’den çok konuşulacak bir faiz açıklaması geldi. Faiz artırımının Türkiye’de karşılığı olmadığını dile getiren Nebati, “Geçen yılın başında skeçlere konu olan, dalga geçilen duruşumuzun şimdi başarısının sonuçlarını görünce şimdi ben de onlara rest çekiyorum” diyerek muhalefete seslendi.

Ortodoks politika sözleri gündem olmuştu: Bakan Nebati’den çok konuşulacak çıkış: 'Skeçlere konu oldu, rest çekiyorum…’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Enflasyon meselesini bu yıl sonuna kadar kontrol altına almış, önümüzdeki yıl çözmüş olacağız. Bu kardeşiniz iktidarda olduğu sürece faiz yükselemez. Türkiye’de faiz düşecek. Göreceksiniz enflasyon da faizle beraber düşecek” açıklamasında bulunmuştu. Erdoğan, faizlerin düşük tutulacağı mesajını hemen her konuşmasında dile getirirken, seçim sonrası senaryoları da bir bir gelmeye devam ediyor.

Bu kapsamda mevcut hükümetin değişmesi durumunda faizlerin yeniden artıp artmayacağı konusu merak edilirken, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den flaş bir açıklama geldi. Faiz artırımının Türkiye'de bir karşılığı bulunmadığını söyleyen Bakan Nebati, "Hiçbir şartta faiz artırmayacağız. Peki muhalefet faiz artıracak mı? IMF ile anlaşacak mı? Buna cevap veremiyorlar" dedi.

“DAYATMA VAR”

TGRT Haber’e konuşan Bakan Nebati, “Onlar mesela Merkez Bankası faiz oranlarını manşet enflasyonunun altına tutuyorlar ama bize dayatılan şey şu; sizdeki merkez bankası faiz oranları mutlaka manşet enflasyona ya yakın olacak ya da üstünde olacak. Peki siz niye uygulamıyorsunuz? Anca olağanüstü durumlarda yapıyorlar bunu” ifadelerini kullandı.

'HETERODOKS POLİTİKA' ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Hatırlanacağı üzere Bakan Nebati’nin Türkiye’nin Yeni Ekonomi Modeli’ni anlatırken, “Biz ortodoks politikaları bir tarafa koyduk. Artık heterodoks politikalar var" açıklaması geniş yankı uyandırmış hatta skeçlere bile konu olmuştu. Bakan Nebati bu konuya ilişkin de şu değerlendirmede bulundu:

“Geçen yılın başında skeçlere konu olan, dalga geçilen duruşumuzun şimdi başarısının sonuçlarını görünce şimdi ben de onlara rest çekiyorum. Madem ki siz tekrar Ortodoks politikaya dönmeyi düşünüyorsunuz, bu durumda faizleri tekrar artıracak mısınız? Muhalefete söylüyorum bunu. Faiz artırımıyla işlerini çözebileceklerine inanmışlar. Faiz artırımının şu anda Türkiye'de bir karşılığı yok. İş dünyasında bugün Merkez Bankası faiz oranlarının artırılmasında bir karşı duruş sergiler. Toplumu kandırıyorlar. Bizim çözüm önerilerimiz çebimizde. Aksaklık varsa seçimden sonra 5 yıl içinde her tür güncellemeyi yapacağız. Kesinlikle hiçbir şartta faiz artırmadan bu işi çözeceğiz. Enflasyon sorununda da vadeye yayılarak, büyümeden taviz vermeden, şirketleri ve esnafları bitirmeden yolumuza devam edeceğiz. Deprem felaketine rağmen istihdamı artıracağımızı, işsizliği azaltacağımızı iddia ediyorum."


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