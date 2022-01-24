OSB'lere elektrik şoku: 3 gün boyunca...

İran, kendi sınırları içinde kalan doğal gaz boru hattında meydana gelen bir arıza nedeniyle Türkiye’ye doğal gaz akışını 10 gün süre ile durdurduğunu açıklamıştı.

İran tarafından önceki hafta yapılan açıklamanın akabinde Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), ilgili arızanın neden olduğu arz aksaklığına bağlı olarak Kademe 1* abone grubu dışındaki tüketicilerin doğal gaz çekişlerine yüzde 40 oranında kısıntı uygulayacağını belirtmişti.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) tarafından konuya dair yapılan duyuru ise şu şekilde:

“Ağrı ili Gürbulak giriş noktasından Ülkemize gelen doğalgaz iletim hattının İran tarafında kalan arızasından dolayı Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerine gaz kısıntısı uygulanacağından, elektrik arz talep dengesinin sağlanması maksadıyla gerek iletim sistemine gerek ise dağıtım sistemine bağlı mesken ve ticarethane harici kullanıcılara program dâhilinde kısıntı uygulanacaktır. Hangi kullanıcılara kısıntı uygulanacağı ve kısıntı miktarı ile ilgili, Dağıtım Şirketleri ve Teşekkülümüz tarafından bilgilendirme yapılacaktır.”

TEİAŞ’ın duyurusunda aktarılan bilgilere paralel olarak, BOTAŞ’ın kararı sonrasında gaz santrallerinin üretiminde büyük bir düşüş yaşandığı gözleniyor. Bu santraller, 20 Ocak’ta 0,33 TWh’in üzerinde üretim yapmış ve 1,00 TWh’i aşan ulusal elektrik üretiminin yüzde 32,89’luk bölümünü karşılamıştı. 21 Ocak tarihinde 1,00 TWh’e yaklaşan ulusal üretimin, 0,23 TWh ile yaklaşık yüzde 23’lük bölümünü karşılayan doğal gaz santralleri, 22 ve 23 Ocak’ta 0,19 TWh elektrik üretti ve ulusal elektrik üretimine sırasıyla yüzde 20,31 ve yüzde 22,67 oranlarında katkıda bulundu.



