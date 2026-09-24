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Osmaniye'nin 'fit fıstık' hedefi: 50 bin ton rekolteyle yeni katma değer

Osmaniye'de coğrafi işaret tescilli yer fıstığında hasat başladı. Traktörün direksiyonuna geçen Vali Mehmet Fatih Serdengeçti hasat yaparken, kentte bu yıl 50 bin ton rekolte bekleniyor.

Osmaniye'nin 'fit fıstık' hedefi: 50 bin ton rekolteyle yeni katma değer

Osmaniye merkeze bağlı Kırmıtlı köyünde üretici Salih Kılıç'a ait 200 dönümlük arazide yer fıstığı hasat programı düzenlendi. Hasat programında traktörün direksiyonuna geçen Vali Serdengeçti, tarlada yer fıstığı hasadı gerçekleştirdi. Üreticilerle de bir araya gelen Serdengeçti, hasat sezonunun çiftçilere bereketli olması temennisinde bulundu.

Türkiye'nin önemli yer fıstığı üretim merkezlerinden Osmaniye'de yaklaşık 120-125 bin dekar alanda üretim yapılıyor. Bu yıl kent genelinde yaklaşık 50 bin ton yer fıstığı elde edilmesi beklenirken, söz konusu üretimin Osmaniye ekonomisine yaklaşık 4,5-5 milyar TL katkı sağlaması öngörülüyor.

Vali Serdengeçti: "50 bin ton fıstık, yaklaşık 5 milyar TL ekonomik getiri demek"
Osmaniye ekonomisinde yer fıstığının önemli bir yeri olduğunu söyleyen Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "125 bin dekar alanda fıstık üretimi ekildi bu sene, kıymetli arkadaşlarımız, kıymetli basın mensupları. Yaklaşık 50 bin ton fıstık üretimi bekliyoruz, hasılat bekliyoruz. 50 bin ton demek yaklaşık 4,5-5 milyarlık bir ekonomik getiri demek aynı zamanda. Sadece bu ilk ürün bağlamında değerlendirdiğimiz zaman. Bir de bunun çarpan etkisi var, artı değerleri var" ifadelerini kullandı.

Osmaniye nin fit fıstık hedefi: 50 bin ton rekolteyle yeni katma değer 1

Osmaniye fıstığında yeni dönem: "Fit fıstık" ve fıstık kabuğundan kedi kumu
"Yer fıstığının kullanım alanını genişletmek için yoğun bir mesai harcıyoruz" diyen Vali Serdengeçti, "Fıstığımızın hem protein değeri çok yüksek hem kalori değeri çok yüksek. Her zerresini kullanmak istiyoruz. Örneğin hem İl Tarım Müdürlüğümüz gerek de enstitümüz, yani Yağlı Tohumlar Enstitümüz, fıstık ürünüyle ilgili de çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalardan birisi mesela düşük kalorili, yüksek proteinli 'fit fıstık' dediğimiz ürün çalışması. Onu piyasaya sürdüğümüz zaman hem insanlarımız çok yüksek düzeyde ihtiyaç duydukları proteini alacaklar hem de düşük kalori yakacaklar. İnsanoğlu fit olmak istiyor. Fit olma açısından son derece sağlıklı bir ürün. Biz bunu yakın bir zamanda inşallah piyasaya sürme imkânı elde edebiliriz. Bunun dışında fıstığın bir kabuğunu bile değerlendirmek istiyoruz. Mesela kedi kumu var. Her evde kediler var, kıymetli arkadaşlarımız. Şimdi kedi kumu biliyorsunuz başka başka ürünlerden yapılabiliyor. İşte topraktan yapılıyor falan vesaire ama biz fıstık kabuğunu inceletiyoruz. Fıstık kabuğu o ihtiyacı giderme noktasında birebir getirisi var. Bu bağlamda fıstığın kabuğundan son ürününe kadar her hususunda artı değer oluşturma açısından bir çaba gösteriyoruz" diye konuştu.

Osmaniye nin fit fıstık hedefi: 50 bin ton rekolteyle yeni katma değer 2

"YER FISTIĞI FİYATLARINDA ARTIŞ BEKLİYORUZ"

Yaklaşık 200 dönümlük bir arazide fıstık hasadı yaptıklarını belirten çiftçi Salih Kılıç ise, "Devlet büyüklerimizin iştirakiyle fıstık hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 200 dönümlük bir arazide fıstık hasadı yaptık. Dönüme 450-500 kilo gibi bir verim bekliyoruz. Nisan ayı içerisinde ekimleri yapıldı. Eylül ayı içerisinde hasadını gerçekleştiriyoruz. Birinci ürün fıstığımız. Şu an piyasa düşük. Hasat zamanı. Bundan bir ay önce 80, 90, 100 liraya giden fıstık 55-60 TL civarına düştü. İnşallah tekrar 80-90 TL bandına gelmesini umuyoruz" dedi.

Programa Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti ile protokol üyeleri ve üreticiler katıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yer fıstığı
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