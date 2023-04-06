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ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı: ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur?

06.04.2023 09:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan duyuruya göre kuruma, 5 Büro Personeli, 15 Destek Personeli ve 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi personeli alınacak. Peki, ÖSYM Sözleşmeli Personel Alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur? İşte, ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı...

ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı: ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur?

ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alımı ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan duyuruya göre kuruma, 5 Büro Personeli, 15 Destek Personeli ve 10 Koruma ve Güvenlik Görevlisi personeli alınacak. Peki, ÖSYM Sözleşmeli Personel Alımı başvuru şartları nelerdir, nasıl başvurulur? İşte, ÖSYM Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru ekranı...

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuru şartları merak konusu oldu.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2 nci maddenin (b) fıkrası gereğince kuruma 30 personel alınacak.

Başvurular, İşe Alım Kariyer Kapısı ekranı üzerinden yapılacak. Başvuru öncesi sözleşmeli Büro Personeli, sözleşmeli Destek Personeli ve sözleşmeli Koruma ve Güvenlik Görevlisi ilanları için şartlar mutlaka incelenmelidir.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, adayların başvurularını e-Devlet üzerinde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı üzerinden yapacakları aktarıldı.

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM sözleşmeli personel alımı başvuruları 6 Nisan Perşembe günü itibarıyla başladı. Başvu süreci, 20 Nisan'da sona erecek. Başvuru sürecinde istenilen belgelerin sisteme yüklenmesi gerektiği belirtildi.

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

ÖSYM SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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