ÖSYM KPSS LİSANS SINAVI SONUÇLARI 2023: KPSS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Gözler sonuc.osym.gov.tr ekranında!

KPSS 2023 sonuçları için ÖSYM'den son dakika açıklaması bekleniyor. ÖSYM tarafından organize edilen KPSS Lisans sınavları 6 Ağustos'ta gerçekleşen ÖABT oturumu ile bugün sona erdi. KPSS 2023 sınavının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin takvimine göre netleşti. Sonuçlar T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile öğrenilebilecek. İşte sonuc.osym.gov.tr ile KPSS lisans sonuçları sorgulama ekranı...

KPSS OTURUMLARI TAMAMLANDI

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 23 Temmuz Pazar günü gerçekleştirildi.

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Eğitim Bilimleri oturumu ise 23 Temmuz Pazar günü yapıldı.

KPSS Alan Bilgisi sınavları ise 29-30 Temmuz tarihlerinde tamamlandı.

Son olarak KPSS ÖABT oturumu 6 Ağustos Pazar günü gerçekleşti.

KPSS 2023 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM tarafından uygulanan KPSS sonuçları bugün (25 Ağustos 2023) adayların erişimine açılacak.

KPSS SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.



