ÖSYM PERSONEL ALIMI 2023: ÖSYM sözleşmeli sınav hizmetleri uzmanı personel alımı başvuru şartları neler? İşte başvuru ekranı!

ÖSYM sözleşmeli sınav hizmetleri uzmanı personel alımı yapacak. Son dakika açıklamasının ardından konuya dair detaylar merak konusu oldu. ÖSYM 15 sözleşmeli sınav hizmetleri uzmanı başvuruları ile ilgili bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte, ÖSYM sözleşmeli sınav hizmetleri uzmanı personel alımı şartları...

ÖSYM SÖZLEŞMELİ SINAV HİZMETLERİ PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

ÖSYM'den sözleşmeli sınav hizmetleri uzmanı personel alımı ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlığımıza, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2 nci maddenin (c) fıkrası gereğince 15 (On beş) adet sözleşmeli Sınav Hizmetleri Uzmanı personel alınacaktır."

Yapılan açıklamaya göre; adayların “Özel Şartlar” bölümünde istenilen belgeleri başvuru sistemine yüklemesi zorunludur.

ÖSYM SÖZLEŞMELİ SINAV HİZMETLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

ÖSYM SÖZLEŞMELİ SINAV HİZMETLERİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NELERDİR?

ÖSYM sözleşmeli sınav hizmetleri uzmanı personel alımı başvuru tarihleri 03.05.2023-17.05.2023 olarak açıklandı.

ÖSYM PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI

Adaylar başvurularını başvurularını e-Devlet’te yer alan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ile Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirebilecekler.

İŞE ALIM KARİYER KAPISI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ



