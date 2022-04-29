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Otobüs bileti fiyatları yüzde 80 arttı! Vatandaş tren ve uçağa akın etti

29.04.2022 11:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıta gelen zamların ardından otobüs bilet fiyatları yükselmişti. Artan bilet fiyatlarından dolayı bayram tatili için otobüslerde doluluk oranı yüzde 50'yi buldu. Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, bayram öncesi otogarda beklenen yoğunluğun olmadığını belirtti. Bununla beraber vatandaş tren ve uçak biletlerine yoğun ilgi gösterdi.

Otobüs bileti fiyatları yüzde 80 arttı! Vatandaş tren ve uçağa akın etti

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Başkanı Mustafa Yıldırım, bayram öncesi otogarda beklenen yoğunluğun olmadığını belirterek, "Beklentimizin yüzde 50'sini bulmuş durumdayız. Tatil uzatılsaydı bugün sayılar yüzde 20-30 daha fazla olabilirdi diye düşünüyorum. Çok yoğun olmamakla birlikte özellikle Ege Bölgesi, Ayvalık, Edremit, Akçay çekim alanı oldu" dedi. TCDD ise, artan yolcu talebinin karşılanması için ek seferler konulduğu ve yolcu trenlerinin yüzde 92'sinin dolduğu belirtildi. THY de 30 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında 259 ek sefer gerçekleştirileceğini açıkladı.

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OTOBÜSLERE İLGİ BU YIL AZ

15 Temmuz Şehitler Otogarı'nda Ramazan Bayramı öncesi beklenen yoğunluk olmadı. Buna karşılık, trenlerde de bayram yoğunluğu yaşandığına dikkat çekildi. Tüm Otobüsçüler Federasyonu Başkanı (TOF) Mustafa Yıldırım, bilet satışlarının geçen haftaya göre biraz daha iyi olduğunu ancak geçmiş yıllara göre beklenen seviyeye ulaşılamadığını söyledi. Yıldırım, "Otobüsler parklarda yatıyor, onların çalışması lazım. İlave seferler var, bir nebze olsun yaptık. Ulaştırma Bakanlığı bir düzenleme yaptı, turizm taşımacılığı yapan otobüslerin şehirlerarası da kullanılmasına 13 günlük müsaadede bulundu. Çok yoğun olmamakla birlikte özellikle Ege Bölgesi, Ayvalık, Edremit, Akçay çekim alanı oldu. Trabzonspor'un şampiyonluk maçından dolayı beklenmedik bir patlama var. Yapılan ilavelerin yaklaşık yüzde 15'i Trabzon'a yapıldı diyebiliriz. Bodrum, Marmaris, Antalya'ya da ölçülü bir artış var" diye konuştu.

ÇIKMASI GEREKEN OTOBÜS SAYISI 2 BİN 500 OLMASI GEREKİRKEN BİN 300

Otogarda bugün çıkış yapması gereken otobüs sayısının 2 bin 500 olması gerektiğini dile getiren Yıldırım, "çıkması gereken otobüs sayısı 2 bin 500 ancak bin 100 otobüs çıkıyor. Bugün bin 300'lere çıktığı söyleniyor. Tatilin bölünmesinden dolayı insanlar 'bu kadar para vereceğim, gideceğim, 3 gün sonra geri geleceğim' diye gitmeyenler de oldu. Tam salgından kurtulduk, pandemi etkisini azalttı, ağır bir kıştan çıktık. Herkeste tatil arzusu olacak diye beklerken normal günleri ancak yaşayabiliyoruz" ifadelerini kullandı.

BİLET FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YÜZDE 80'İ BULDU

Yıldırım, "Otogarda beklenen yoğunluk yok. Beklentimizin yüzde 50'sini bulmuş durumdayız. Tatil uzatılsaydı bugün sayılar yüzde 20-30 daha fazla olabilirdi diye düşünüyorum, çünkü masraf çok, süre kısa. Bilet fiyatlarındaki artış yüzde 80'leri buldu. Bize ÖTV, köprü-otoyol indirimi yapsınlar biz de bunu vatandaşa yansıtalım. Vatandaşın satın alma gücünü aşmayalım, bize daha çok yolcu lazım, daha çok para lazım değil" dedi.

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"ÖNCEDEN KALABALIKTAN OTOGARA GİREMİYORDUK"

Otobüs firması çalışanı Rıdvan Gülgeldi, "Bayram yoğunluğu yok. Ek sefer bile yapamıyoruz. Diğer bayramlara göre yoğun değiliz. Bilet fiyatları yüksek ama otobüsçüyü kurtarmıyor. Gidiş var, dönüş olmuyor. Boş geliyorö dedi.

Otobüs şoförü Musa Özen de, "Bu bayram fiyatlardan dolayı yoğunluk yok. Geçen bayramlarda bu zamanlarda çok yolcu götürüyorduk ama şimdi yok. Hiçbir arada ek sefer yok. Mersin'e biletler 400-500 lira arasıö diye konuştu.

Şoför Hakan Utku da, "Bu bayram diğer bayramlara göre boş, yollar bile bomboş. Önceden kalabalıktan otogara giremiyorduk şimdi kimse yok. Dün gece Ankara Otogarı'na girdim otobüs yoktu. 400 lira bir bilet. 3-4 kişilik bir aile gidip gelse en az 5 bin lira gidiş geliş yol parası olacak" ifadelerini kullandı.

Otobüs firması çalışanı Baran Çınar da, "Bu bayram diğer bayramlara göre çok sakin. Yolcular bilet alamıyor, çok yüksek. Bizim arabalarımızda yer var. Bugün, yarın ve öbür güne boş yerlerimiz var. Geçen bayramlarda 1 hafta öncesinden doluydu.

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TRENLERDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada ise, Ramazan Bayramı nedeniyle artan yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlere ek sefer konularak kapasite artışına gidildiği ifade edildi.

Yapılan açıklamada, "29 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında ana hat ve bölgesel trenlerde de ek seferler düzenlenecek. Bayram tatili süresince ana hat ve bölgesel trenlerde toplam 580 vagon ilaveyle 34 bin 800 kapasite artışı sağlanacak. Bayram nedeniyle yapılan kapasite artışından toplam 45 bin 528 yolcu yararlanabilecek. Bayram ilaveleri ile birlikte şehirlerarası hizmet veren günlük yolcu sefer sayısı 272'ye çıkarılmış olup günlük 75 bin koltuk kapasitesi ile hizmet verilmektedir. 29 Nisan ile 8 Mayıs dâhil yer numaralı satış yapılan yolcu trenlerinin yüzde 92'si dolmuştur. Sadece kısa mesafe ve bölgesel satış değerlendirmeleri günlük yapılmaktadır. Ayrıca bilet satış sitelerimizi günlük 1.5 milyona yakın kişi ziyaret etmeye başlamış bu alanda rekor kırılmıştır" denildi.

THY'DEN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY) de , Ramazan Bayramı tatilini kapsayan 30 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında 259 ek sefer gerçekleştirileceğini açıkladı.

Operasyonlarını yurt dışında 279, yurt içinde ise 50 şehirde sürdüren Türk Hava Yolları, 2-4 Mayıs tarihleri arasındaki Ramazan Bayramı'nı da kapsayan 30 Nisan-8 Mayıs tarihleri aralığında 259 ek sefer düzenleyeceğini belirtti.

THY dokuz günlük bayram sürecinde oluşabilecek ulaşım yoğunluğuna, İstanbul ve Ankara'dan düzenleyeceği ek seferler ile çözüm sağlayacağını kaydetti.

Türk Hava Yolları'nın hareket merkezi İstanbul Havalimanı kalkışlı ve varışlı olmak üzere düzenleyeceği toplam ek sefer sayısı 187 olacak. Bayrak taşıyıcının başarılı markası AnadoluJet de İstanbul Sabiha Gökçen ve Ankara Esenboğa Havalimanlarından (kalkışlı ve varışlı) toplam 72 ek uçuş gerçekleştirecek.

Yurt içinde en çok tercih edilen noktalar Antalya, Trabzon, Gaziantep ve Diyarbakır olurken; yurt dışında ise İtalya, Karadağ, Makedonya ve Sırbistan tercihlerde öncelikli yerini aldı. Talebe göre ek sefer sayısının artması beklenmektediği de öğrenildi. DHA)


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