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Otobüs bileti talebi yüzde 172, uçak bileti ise yüzde 80 arttı

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.05.2020 14:54 | Son Güncelleme

Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, " İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Trabzon, Adana, Diyarbakır, Erzurum, Van ve Gaziantep şu dönemde en çok uçak bileti satın alınan destinasyonlar oldu" dedi

Otobüs bileti talebi yüzde 172, uçak bileti ise yüzde 80 arttı

Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, uçak bileti bilet satışlarında yüzde 80, otobüs bilet satışlarında ise yüzde 172 oranında artış yaşandığını kaydetti.

Enuygun.com’dan yapılan açıklamaya göre, uçak ve otobüs bileti satış tercihlerinden derlediği verilere göre bilet aramaları ve satışlarında son 2 günde çok ciddi artış oldu.

Açıklamada, 65 yaş üstüne getirilen seyahat serbestliği, onlara bir ya da iki kişinin eşlik edebiliyor olması ve Türk Hava Yolları’nın yurt içi uçuşlarına 4 Haziran’da başlayacağını açıklaması sonrasında bilet satışlarında çok ciddi artışlar yaşandığı ve uçak bileti aramaları önceki haftaya göre yüzde 98, son dönemde satış yoğunluğu iyice artan otobüs bileti aramaların ise yüzde 66 oranında arttığına dikkat çekildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enuygun.com Seyahat Analisti Tuğba Hacıbayramoğlu, uçak bileti bilet satışlarında yüzde 80, otobüs bilet satışlarında ise yüzde 172 oranında artış olduğunu belirtti.

Hacıbayramoğlu, bilet satışlarında ilk sıralarda alınan biletlerin tamamının büyükşehirler olduğuna dikkati çekerek, “İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Trabzon, Adana, Diyarbakır, Erzurum, Van ve Gaziantep şu dönemde en çok uçak bileti satın alınan destinasyonlar oldu. Otobüs biletinde ise Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep ve Bursa en çok bilet satışı yapılan iller oldu.” değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK:AA

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