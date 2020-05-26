Otobüs firmaları sefere başlayacağı tarihi açıkladı

Koronavirüs önlemleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu. Normalleşme adımları kapsamında firmalar açılış tarihlerini açıklamaya başladı.
Pamukkale, Metro, Kamil Koç ve Ulusoy firmaları yaptıkları açıklamada 4 Haziran'da yeniden sefere başlayacaklarını duyurdu.
Aklımızda yollar, rotamızda kavuşmak var! Pandemi döneminde devam eden Seferlerimiz 4 Haziran'da artıyor, Tüm Türkiye'ye yayılıyor! Aklınızda Neresi Varsa, Oraya Metro Var! Seferlerimiz için: https://t.co/uvq6B7bTVg #MetroTurizm #Aklınızdaneresivarsaorayametrovar pic.twitter.com/eiGfXEcFZj— Metro Turizm (@MetroTurizm) May 23, 2020
Mola Bitti! Sonunda Kavuşuyoruz ❤— Pamukkale Turizm (@Pamukkale) May 23, 2020
4 Haziran’da yola çıkıyoruz. Güncel seferlerimiz için bilet işlemlerinizi web adresimizden ve mobil uygulamamızdan hemen gerçekleştirebilirsiniz.#SeyahatEtmekÖzgürlüktür#Kavuşmak #Yolculuk #Otobüs #Seyahat pic.twitter.com/0oW9SfIsrT
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