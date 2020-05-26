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Otobüs firmaları sefere başlayacağı tarihi açıkladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.05.2020 10:51 | Son Güncelleme

Pamukkale, Metro, Kamil Koç ve Ulusoy firmaları, 4 Haziran'da yeniden sefere başlayacaklarını açıkladı.

Otobüs firmaları sefere başlayacağı tarihi açıkladı

Koronavirüs önlemleri kapsamında hava, demir ve kara yolunda toplu ulaşım bir süreliğini durdurulmuştu. Normalleşme adımları kapsamında firmalar açılış tarihlerini açıklamaya başladı.

Pamukkale, Metro, Kamil Koç ve Ulusoy firmaları yaptıkları açıklamada 4 Haziran'da yeniden sefere başlayacaklarını duyurdu.


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