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Otogaza tek seferde büyük zam geldi: 3 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları

LPG otogaz zammı son dakika! Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Son olarak otogaza tek seferde büyük bir zam geldi. Peki, LPG'ye ne kadar zam geldi? İşte 3 Kasım 2026 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı, motorin fiyatı, LPG fiyatı ve LPG zammı...

Otogaza tek seferde büyük zam geldi: 3 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları
Hande Dağ

LPG zammı son dakika! Akaryakıt fiyatları sık sık değişirken son olarak LPG otogazda büyük bir zam gerçekleşti. Peki LPG zammı ne kadar? LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 3 Kasım 2026 Salı ne kadar? İşte LPG zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 3 Kasım 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

Otogaza tek seferde büyük zam geldi: 3 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları 1

OTOGAZA ZAM GELDİ

Akaryakıt ürünlerinde LPG otogaza 3 Kasım 2026 Salı günü itibarıyla yaklaşık 9 TL zam geldi. Zamlı rakamlar tabelalara yansıdı.

Otogaza tek seferde büyük zam geldi: 3 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları 2

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 KASIM 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

Otogaza tek seferde büyük zam geldi: 3 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları 3

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 80.50 TL
Motorin: 100.50 TL
LPG: 50.70 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 80.30 TL
Motorin: 100.30 TL
LPG: 50.10 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.50 TL
Motorin: 101.60 TL
LPG: 50.79 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.70 TL
Motorin: 101.90 TL
LPG: 50.70 TL

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AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
100.51
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
80.5
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
53.34
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
73.91
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
57.03
Gazyağı
96.9
Anahtar Kelimeler:
LPG Otogaz Akaryakıt Motorin fiyatları akaryakıt fiyatları benzin fiyatı lpg fiyatları
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