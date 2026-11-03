Otogaza tek seferde büyük zam geldi: 3 Kasım İstanbul, Ankara, İzmir benzin, motorin, LPG fiyatları

LPG zammı son dakika! Akaryakıt fiyatları sık sık değişirken son olarak LPG otogazda büyük bir zam gerçekleşti. Peki LPG zammı ne kadar? LPG fiyatları ne kadar oldu? Motorin fiyatı, benzin fiyatı ve LPG fiyatı 3 Kasım 2026 Salı ne kadar? İşte LPG zammı ve İstanbul, Ankara, İzmir 3 Kasım 2026 Salı güncel akaryakıt fiyatları...

OTOGAZA ZAM GELDİ

Akaryakıt ürünlerinde LPG otogaza 3 Kasım 2026 Salı günü itibarıyla yaklaşık 9 TL zam geldi. Zamlı rakamlar tabelalara yansıdı.

BENZİN, MOTORİN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (3 KASIM 2026 SALI)

İşte il il güncel akaryakıt fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

AVRUPA YAKASI

Benzin: 80.50 TL

Motorin: 100.50 TL

LPG: 50.70 TL

ANADOLU YAKASI

Benzin: 80.30 TL

Motorin: 100.30 TL

LPG: 50.10 TL

ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.50 TL

Motorin: 101.60 TL

LPG: 50.79 TL

İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 81.70 TL

Motorin: 101.90 TL

LPG: 50.70 TL