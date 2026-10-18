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Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor

Kredi kartından otomatik fatura ödeyenleri bekleyen ek masraflar gözden kaçabiliyor. Her ödeme talimatında yüzde 1 ila yüzde 3 arasında işlem ücreti alınırken, borcun tamamı ödenmediğinde faiz yükü de devreye giriyor. Uzmanından tüketicilere önemli uyarı geldi.

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor
Aleyna Türkmen

Kredi kartından otomatik fatura ödeme talimatı veren tüketicilerin ekstrelerine, fatura tutarının dışında ek ücretler de yansıyabiliyor. Üstelik bu kesintiler çoğu kişinin gözünden kaçıyor. Doğalgaz, elektrik, su ve internet faturalarını tek tek takip etmemek ve ödemeleri unutmamak için tercih edilen otomatik ödeme talimatlarında, karttan çekilen tutarın kontrol edilmesi önem taşıyor.

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor 1

OTOMATİK ÖDEMEDE YÜZDE 1 İLA 3 EK İŞLEM ÜCRETİ

Ekonomist Muhammet Bayram, kredi kartlarında birçok kişinin farkında olmadığı maliyetler bulunduğunu belirterek, “Birçoğumuz kredi kartımızda gizli maliyetlerden habersiz. Her otomatik ödeme talimatından %1 ila %3 ayrıca işlem alınıyor.” dedi.

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor 2

KREDİ KARTI BORCUNDA FAİZ YÜKÜNE DİKKAT

Kredi kartının dönem borcunun tamamen ödenmemesi durumunda faiz yükü de devreye giriyor. Bayram, asgari ödeme yapılması halinde kalan borca faiz işletildiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bileşik faiz tuzağı var. Yani siz kredi kartınıza otomatik ödeme talimatı yaptınız, bağladınız ama kredi kartınızı eğer tam olarak ödemezseniz, asgari ücretini öderseniz geriye kalan tutar için bir faiz işletiliyor.”

Otomatik fatura ödeyenler dikkat! Ek masraflar gözden kaçıyor 3

KREDİ KARTI YERİNE VADESİZ HESAP SEÇENEĞİ

Otomatik fatura ödemelerinde kredi kartı mı yoksa banka hesabının mı daha avantajlı olduğu da merak ediliyor. Kanal D'ye konuşan ekonomist Muhammet Bayram, kredi kartı yerine vadesiz hesabın tercih edilebileceğini belirterek, “Kredi kartı yerine vadesiz hesap yapılabilir.” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı fatura ödeme
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