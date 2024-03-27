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Otomatik fatura talimatı verenler ekstrenizi kontrol edin! Oranlar kredi kartından yüksek, sürprizle karşılaşabilirsiniz...

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
27.03.2024 14:00
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Ödemelerini otomatik fatura talimatıyla yapanlar dikkat. Bu ayki ekstrenizi kontrol edin. Bankalar güncelleme yaptı. Sürpriz faiz oranıyla karşılaşabilirsiniz!

Otomatik fatura talimatı verenler ekstrenizi kontrol edin! Oranlar kredi kartından yüksek, sürprizle karşılaşabilirsiniz...

Bankaların faturalar için aldığı otomatik ödeme talimatı faizi katlandı. Bu ay ekstrelerine bakan vatandaşlar yüksek tutarlarda "otomatik fatura ödeme faizi" ile karşılaştı. Tüketici Konfederasyonu (TÜKONFED) Başkan Vekili Avukat İbrahim Güllü, faiz oranın yüzde 5'i gördüğünü söyledi.

Haber7'de yer alan habere göre, Güllü, yaptığı açıklamada, "Yıllarca bankalar mevduatları çekebilmek için tüketicilerden otomatik ödeme talimatları almaya çalıştılar. Fakat son zamanlarda tüketicilerin kredi kartıyla yaptıkları otomatik ödemelerden faiz ücreti almaya başladılar." dedi.

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"TALİMATI BİNBİR RİCAYLA ALIYORLARDI"

Hüseyin Ölmez de "Bankalar binbir rica ile aldıkları otomatik ödemelerden artık bugün faiz alıyor. Bunun nakit ödeme olduğunu söylüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

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KREDİ KARTI FAİZİNDEN YÜKSEK

Otomatik fatura ödeme faiz oranı ise kredi kartı faizinden yüksek. Merkez Bankası kredi kartı faizlerini yüzde 3,74'e sabitlerken otomatik fatura talimatı faiz oranı yüzde 5 seviyesinde.

Bankaların kredi kartı bilgilendirme metinlerinde otomatik fatura talimatı faizi istenilebileceğine dönük açıklamalar var. Yani kredi kartı alınırken yapılan sözleşmede tüketiciye bilgilendirme yapılıyor.

Güllü, "Bu yasal bir uygulama değil, çünkü kredi kartıyla yapılan bu ödemeler alışveriş kapsamında. Yani nakit çekim değil." ifadesini kullandı. Tüketici dernekleri ödenen ücretlerin geri alınması için tüketici hakem heyetine başvurulmasını öneriyor. Başvuruların e-devlet üzerinden de yapılabileceğini belirtiyorlar.


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fatura ödeme otomatik otomatik ödeme talimatı iptali
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