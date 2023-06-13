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Otomobil alacaklar dikkat! Artık saatlik değişiyor: 'Fiyatlar artmaya devam edecek'

13.06.2023 06:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobil fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Buna neden olarak başta döviz kuru ve stokçuluk neden olarak gösteriliyor. Firma yetkilileri artık araçların fiyatlarının günlük değil saatlik değiştiğini ifade etti. Üst segmentte bir aracın fiyatında 100 bin, orta segmentte bir aracın fiyatında ise 60 bin TL değişim yaşanıyor.

Otomobil alacaklar dikkat! Artık saatlik değişiyor: 'Fiyatlar artmaya devam edecek'

Otomobil fiyatları yerinde durmuyor. Döviz kurundaki artış, stokçuluk derken etiketler neredeyse her gün değişiyor. Galericiler fiyatların düşmeyeceğini ifade ederken vatandaşlara aklınızdaki aracı kaçırmayın tavsiyesinde bulunuldu.

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GALERİCİLER DE ARAÇ BULMAKTA ZORLANIYOR

Döviz kurundaki artış, stokçuluk derken otomobil fiyatları gün geçtikçe artıyor. Öyle ki geçtiğimiz haftaya göre bile otomobil fiyatları bu hafta aynı değil. Sadece müşteriler değil, galericiler de araç bulmakta zorlanıyor. Sattıkları aracın yerine yenisini koyamıyorlar. Okulların kapanması, yaz tatili derken fiyat artışının devam etmesi bekleniyor.

"FİYATLAR ARTMAYA DEVAM EDECEK"

Bir firma yetkilisi "Bugün en düşük binilebilecek aile aracı minimum 500 bin TL bandında. Günden güne bile demek artık yanlış olur, artık fiyatlar saatlik değişiyor. Yüzde 10 gibi bir yükseliş olmuştu. Şu anda da yüzde 3, 4 ve 5 gibi yükselişler oldu. 2024 yılı sonuna kadar tedarik sıkıntısı devam edecek. Bu sorun devam ettikçe fiyatların artması kaçınılmaz olacak" dedi.

"ARTIK SAATLİK DEĞİŞİYOR"

Show Haber'in haberine göre bir başka frima yetilisi ise "Sıfır araçta halen tedarik problemleri devam etmektedir. Bir aile orta segment bir araç almak istediğinde 600-650 bin TL'lik bir parayı gözden çıkarması gerekiyor. Üst segment araçlarda 70 ila 100 bin TL arası fiyat değişkenliği gösteriyor. Orta segment araçlarda ise 30 ila 60 bin arasında fiyat farklılığı gösterdi. Artık fiyatların günlük, saatlik bile değiştiği oluyor" dedi.

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Otomobil

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