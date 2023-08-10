Otomobil alacaklar dikkat! Fırsatçılar boş durmuyor, yeni oyun: '200-300 bin TL fazlasını söylüyorlar'

Önce 6 ay 6 bin km düzenlemesi ardından ikinci el araç fiyatı sıfırını geçemez kuralı getirildi. Bu düzenlemelerle birlikte beklenen oldu. İkinci el otomobil fiyatları yaklaşık yüzde 10 oranında düştü. Yapılan indirime rağmen satışlarda düşüş yaşandığı belirtildi. Galericiler yaşanan dalgalanma nedeniyle ne yapacağını şaşırdı.

"ALDIĞIM PARAYA SATMAYA BİLE RAZIYIZ"

Firma müdürü Reyhan Topçu, "Biraz daha düşüş olması gerekiyor. Fiyatlar biraz daha ortalamanın üstünde" dedi.

Galarici Abbas Aslan, "1 milyonluk arabada 100 bin TL gibi düşüşler oldu. Bizim ayda 20 tane sattığımız araba 3 tane 2 tane düşüş oldu. Bankalar yüzde 70 kredi veriyordu şimdi yüzde 30-40 bandında kredi veriyor. Şu an biz galericiler olarak aldığımız arabaları karıyla değil de aldığımız paraya bile satmaya razıyız" diye konuştu.

Firma Sahibi Sercan Oktay, "Burada 900 bin TL satış fiyatı olan bir araç, 850 bin TL'ye geri geldi. 2 milyon 400 bin TL iken 2 milyon 200 bin TL'ye çektik fiyatını. İnsanlarda halen biraz daha bekleyeyim mi, fiyatlar geri gelir mi tereddütü var" dedi.

BİREYSEL SATIŞTA CEZA OYUNU

Show Haber'in haberine göre galerilerde fiyatlar düştü ama bireyselde durumlar farklı. İddiaya internetten araçlarını satışa çıkaran bazı kişiler ceza yememek için farklı oyunlara başvuruyor. Oktay, "Önceleri ilanlardan sıfırları atarak çözüm bulmaya çalıştılar. Şimdi ilanları sıfır fiyatlarıyla bir tutup telefonda 200-300 bin TL fazlasını söylüyorlar" dedi.

