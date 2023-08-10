FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Otomobil alacaklar dikkat! Fırsatçılar boş durmuyor, yeni oyun: '200-300 bin TL fazlasını söylüyorlar'

Otomobil alacaklar dikkat! Fırsatçılar boş durmuyor, yeni oyun: '200-300 bin TL fazlasını söylüyorlar'

10.08.2023 06:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil fiyatları sıfırını bile geçince Ticaret Bakanlığı olaya el atmıştı. Üst üste alınan önlemler işe yaradı, fiyatlarda indirime gidildi ama bu kez de satışlar düştü. Öte yandan bireysel satışlarda aracın fiyatını sıfırıyla bir tutanlar telefonda fiyatı 200-300 bin TL daha artırıyor.

Otomobil alacaklar dikkat! Fırsatçılar boş durmuyor, yeni oyun: '200-300 bin TL fazlasını söylüyorlar'

Önce 6 ay 6 bin km düzenlemesi ardından ikinci el araç fiyatı sıfırını geçemez kuralı getirildi. Bu düzenlemelerle birlikte beklenen oldu. İkinci el otomobil fiyatları yaklaşık yüzde 10 oranında düştü. Yapılan indirime rağmen satışlarda düşüş yaşandığı belirtildi. Galericiler yaşanan dalgalanma nedeniyle ne yapacağını şaşırdı.

thumbs_b_c_9b53079c7d1a9dab91454ed8093631b0

"ALDIĞIM PARAYA SATMAYA BİLE RAZIYIZ"

Firma müdürü Reyhan Topçu, "Biraz daha düşüş olması gerekiyor. Fiyatlar biraz daha ortalamanın üstünde" dedi.

Galarici Abbas Aslan, "1 milyonluk arabada 100 bin TL gibi düşüşler oldu. Bizim ayda 20 tane sattığımız araba 3 tane 2 tane düşüş oldu. Bankalar yüzde 70 kredi veriyordu şimdi yüzde 30-40 bandında kredi veriyor. Şu an biz galericiler olarak aldığımız arabaları karıyla değil de aldığımız paraya bile satmaya razıyız" diye konuştu.

Firma Sahibi Sercan Oktay, "Burada 900 bin TL satış fiyatı olan bir araç, 850 bin TL'ye geri geldi. 2 milyon 400 bin TL iken 2 milyon 200 bin TL'ye çektik fiyatını. İnsanlarda halen biraz daha bekleyeyim mi, fiyatlar geri gelir mi tereddütü var" dedi.

BİREYSEL SATIŞTA CEZA OYUNU

Show Haber'in haberine göre galerilerde fiyatlar düştü ama bireyselde durumlar farklı. İddiaya internetten araçlarını satışa çıkaran bazı kişiler ceza yememek için farklı oyunlara başvuruyor. Oktay, "Önceleri ilanlardan sıfırları atarak çözüm bulmaya çalıştılar. Şimdi ilanları sıfır fiyatlarıyla bir tutup telefonda 200-300 bin TL fazlasını söylüyorlar" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8077 TL seyyanen zam, memura emeklilik dilekçesini geri çektirdi! 8077 TL seyyanen zam, memura emeklilik dilekçesini geri çektirdi!
Asgari ücret, memur ve emekli maaşı arttı, bankalarda promosyon yarışı başladı! İşte yeni rakam...Asgari ücret, memur ve emekli maaşı arttı, bankalarda promosyon yarışı başladı! İşte yeni rakam...
ABD yönetimi Çin'e teknoloji yatırımına sınırlama getirdi!ABD yönetimi Çin'e teknoloji yatırımına sınırlama getirdi!
Anahtar Kelimeler:
ikinci el otomobil

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Nefes kesen anlar! Bir anda dalgalara kapıldı

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Puma, Adidas, New Balance... Spor giyimin gözde markalarında büyük indirim

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Evin rutubeti ölümüne neden oldu! Taşınması için yalvarmıştı

Korkunç anlar kamerada! Ağırlığın altında kaldı

Korkunç anlar kamerada! Ağırlığın altında kaldı

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Stanley kalitesiyle tanışın; doğada, ofiste, seyahatte keyifle kullanın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.