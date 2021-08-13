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Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV değişikliği Resmi Gazete'de

13.08.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre motor hacmi 1600 olan araçlarla 50 kW'ya kadar elektrikli motora sahip 1800 cm3 motor hacimli hibrit araçların satışında uygulanan Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) esas olan matrah sınırları artırıldı.

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV değişikliği Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1600 cm3 motor hacmine sahip ve yüzde 45 ÖTV dilimine dahil olan, ÖTV matrahı 85 bin TL olan araçlarda matraha esas sınır 92 bin TL'ye, 85 bin TL ile 130 bin TL olanlarda 92 bin TL ile 150 bin TL'ye çıkarıldı.

Bu kapsamda 50 kW elektrikli motora sahip ve motor silindir hacmi 1800 cm3'ü geçmeyen ve yüzde yüzde 45 ÖTV dilimine dahil, ÖTV matrahı 85 bin TL olan hibrit araçlarda matraha esas sınır 114,000 TL'ye, yüzde 50 ÖTV dilimine dahil, ÖTV matrahı 85 bin TL ile 135 bin TL arasında olan hibrit araçlarda ise 114 bin TL ile 170 bin TL'ye yükseltildi. Söz konusu araçların satışında uygulanan ÖTV oranlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmadı.

(Reuters)

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 20 yorum
Ooo ne harika haber, benimde tam 50 bin TL eksiğim vardı araba almak için. Dalga geçiyorlar paramı kaldı halkta. Yine bir takım galeri ve şirketler stok yapacak. Parası olmayan halk yine sadece izleyecek malum seçmen araba alamadığı halde sevinç çığlığı atacak. Komediyiz
c segmentinde ciddi bir indirim gelir bir çok arabaya
YANİ NE OLACAK ŞİMDİ , SIFIR ALAMIYORUZ İKİNCİ EL DÜŞECEK Mİ ?

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