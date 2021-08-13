ÖTV düzenlemesi sonrasında araçlarda 50 bin liraya kadar düşüş! İşte otomobillerin yeni fiyat listesi

Yeni satılan araçlardan alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) matrah sınırları artırılırken, son aylarda ivme kaybeden satışların bir miktar artması bekleniyor.

Cumhurbaşkanlığı kararı ile bugün yayımlanan Resmi Gazete'de, motor hacmi 1,600 olan araçlarla 50 kW'ya kadar elektrikli motora sahip 1,800 cm3 motor hacimli hibrit araçların satışında uygulanan özel tüketim vergisine (ÖTV) esas olan matrah sınırları artırıldı. Yapılan düzenlemeyle otomobil fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

BAZI OTOMOBİLLERDE 50 BİN LİRAYA VARAN DÜŞÜŞ

Yapılan matrah düzenlemesinin ardından birçok aracın bazı modellerinde ÖTV diliminin değişmesi sebebiyle, fiyatlarda 50 bin liraya kadar düşüş olması bekleniyor.

Bu düzenlemeyle özellikle, yüzde 50'lik ÖTV dilimine dahil olan araç sayısı artacak.

OTOMOBİLDE YÜZDE 20'Yİ BULACAK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Bu süreçte, beklentiler ise birçok modelin yüzde 20'leri bulan indirimle satışa sunulması yönünde.

Öte yandan Reuters'ta yer alan habere göre, otomobil distribütörleri matrahların artırılmasının satışları yukarı yönlü etkileyeceğini ve matrah artışı yapılan vergi dilimlerindeki araçların fiyatlarda bir miktar düşüş olabileceğini belirttiler.

ODD SEKRETERİ: FİYAT DÜŞÜŞÜ OLUR

Matrah değişikliğini değerlendiren Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Sekreteri Hayri Erce, "Yıl sonu pazar tahminimiz olan 775,000 - 825,000 bandının üst tarafına kayış olur. Fiyatlandırmada her marka kendine göre hareket eder ama fiyat düşüşü olur" dedi. Ancak önümüzdeki dönemde kur etkisinin de izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bir sektör yetkilisi TL'de son aylarda görülen artışın devam etmesi halinde fiyatlarda meydana gelmesi beklenen düşüşlerin kısa sürede ortadan kalkabileceğini de ifade etti.