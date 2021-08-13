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ÖTV düzenlemesi sonrasında araçlarda 50 bin liraya kadar düşüş! İşte otomobillerin yeni fiyat listesi

13.08.2021 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'deki 'ÖTV matrah limitleri değişikliği' haberinin ardından uzmanlar, araçların anahtar teslim fiyatlarından yüzde 3 ila yüzde 20'ye varan indirim olmasını bekliyor. Bu düzenlemenin ardından bazı araçlar düşük vergi dilimine gireceği için, bazı modellerin 50 bin liraya kadar düşmesi öngörülüyor. İşte otomobillerin yeni fiyat listesi...

Yeni satılan araçlardan alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) matrah sınırları artırılırken, son aylarda ivme kaybeden satışların bir miktar artması bekleniyor.
Cumhurbaşkanlığı kararı ile bugün yayımlanan Resmi Gazete'de, motor hacmi 1,600 olan araçlarla 50 kW'ya kadar elektrikli motora sahip 1,800 cm3 motor hacimli hibrit araçların satışında uygulanan özel tüketim vergisine (ÖTV) esas olan matrah sınırları artırıldı. Yapılan düzenlemeyle otomobil fiyatlarının düşmesi bekleniyor.

BAZI OTOMOBİLLERDE 50 BİN LİRAYA VARAN DÜŞÜŞ

Yapılan matrah düzenlemesinin ardından birçok aracın bazı modellerinde ÖTV diliminin değişmesi sebebiyle, fiyatlarda 50 bin liraya kadar düşüş olması bekleniyor.

Bu düzenlemeyle özellikle, yüzde 50'lik ÖTV dilimine dahil olan araç sayısı artacak.

OTOMOBİLDE YÜZDE 20'Yİ BULACAK İNDİRİM BEKLENTİSİ

Bu süreçte, beklentiler ise birçok modelin yüzde 20'leri bulan indirimle satışa sunulması yönünde.

Öte yandan Reuters'ta yer alan habere göre, otomobil distribütörleri matrahların artırılmasının satışları yukarı yönlü etkileyeceğini ve matrah artışı yapılan vergi dilimlerindeki araçların fiyatlarda bir miktar düşüş olabileceğini belirttiler.

ODD SEKRETERİ: FİYAT DÜŞÜŞÜ OLUR

Matrah değişikliğini değerlendiren Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) Genel Sekreteri Hayri Erce, "Yıl sonu pazar tahminimiz olan 775,000 - 825,000 bandının üst tarafına kayış olur. Fiyatlandırmada her marka kendine göre hareket eder ama fiyat düşüşü olur" dedi. Ancak önümüzdeki dönemde kur etkisinin de izlenmesi gerektiğine dikkat çekti.

Bir sektör yetkilisi TL'de son aylarda görülen artışın devam etmesi halinde fiyatlarda meydana gelmesi beklenen düşüşlerin kısa sürede ortadan kalkabileceğini de ifade etti.

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV değişikliği Resmi Gazete'deOtomobil alacaklar dikkat! ÖTV değişikliği Resmi Gazete'de

ÖTV DEĞİŞİKLİĞİ İLE HANGİ OTOMOBİLİN FİYATI NE KADAR DÜŞECEK?

Bugün yayımlanan Resmi Gazete'deki 'ÖTV matrah limitleri değişikliği' haberinin ardından uzmanlar, araçların anahtar teslim fiyatlarından yüzde 3 ila yüzde 20'ye varan indirim olmasını bekliyor.

Toyota Corolla

Toyota Corolla
Sakarya’da üretilen Toyota Corolla Sedan Hybrid Flame e-CVT’in fiyatının 356 bin 400 TL’den 297 bin TL’ye inmesi bekleniyor.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf 1.0 TSI Manuel'in fiyatının 289 bin 200 TL'den 240 bin TL'ye inmesi bekleniyor.

Peugeot 2008 Allure Road

Peugeot 2008 Allure Road
Peugeot 2008 Allure Road Trip 1.2'nin fiyatının 289 bin TL'den 240 bin TL'ye inmesi bekleniyor.

Toyota Corolla

Toyota Corolla
Toyota Corolla 1.5 Flame Multidrive S'in fiyatının 317 bin 350 TL'den 264 bin 500 TL'ye gerilemesi bekleniyor

Renault Megane Joy

Renault Megane Joy
Renault Megane Joy 1.3 TCe'nin fiyatının 301 bin 900 TL'den 251 bin 500 TL'ye düşmesi bekleniyor.
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resmi gazete
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 49 yorum
peh 50 binliraya kadar indirim varmis 200 binliralik araba 500 bin olursa tabiki 50 bin indirim yaparsin
2 eller yüksekten alanlar ellerinde patladı fiyatlar.
alakası yok :))
tabi adam 200 e aldi elinde patlar sana ucuz verir
almayın direnin!

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