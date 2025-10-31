FİNANS

Otomobil alım satımında yeni dönem: Noter harcı artışı sektörü nasıl etkileyecek?

TBMM'den geçen yeni vergi düzenlemesiyle birlikte sıfır ve ikinci el araç alım satım işlemlerinde noter harcı artışı yaşanacak. Binde iki olarak belirlenen harç oranının, özellikle ikinci el piyasasını nasıl etkileyeceği merak konusu.

Cansu Akalp

Sıfır ve ikinci el araç alım satımlarında uygulanacak yeni noter harcı düzenlemesi araç piyasasında yankı uyandırdı. İşte detaylar...

Türkiye otomotiv piyasası, 2025 yılının son çeyreğinde önemli bir değişiklikle karşı karşıya. TBMM komisyonlarından geçen ve Aralık ayında yürürlüğe girmesi beklenen yeni vergi düzenlemesi, sıfır ve ikinci el araç alım satım işlemlerinde noter harcı oranlarını artırıyor. Bu düzenleme, hem alıcıları hem de satıcıları yakından ilgilendirirken, sektör temsilcileri de olası etkileri değerlendirmeye başladı.

Yeni düzenlemeye göre, araç alım satımlarında binde iki oranında noter harcı alınacak. Ancak bu tutar, en az 1000 TL olarak uygulanacak. Bu durum, özellikle daha düşük fiyatlı ikinci el araç alım satımlarında maliyetleri önemli ölçüde artıracak. Örneğin, 2 milyon TL değerindeki bir araç için mevcut noter masraflarına ek olarak 6.139 TL'lik bir ödeme yapılması gerekecek.

Sektör uzmanları, bu artışın özellikle ikinci el araç piyasasında bir durgunluğa yol açabileceği görüşünde. Alıcıların maliyet artışından dolayı alım kararlarını erteleyebileceği veya daha uygun fiyatlı araçlara yönelebileceği belirtiliyor. Satıcılar ise, araçlarını satmakta zorlanabilecekleri ve fiyatları düşürmek zorunda kalabilecekleri endişesini taşıyor.

Düzenlemenin sıfır araç piyasasına etkisi ise daha sınırlı olabilir. Ancak, genel olarak otomobil alım satım maliyetlerinin artması, tüketicilerin otomobil sahibi olma konusundaki tercihlerini etkileyebilir. Özellikle bütçe hassasiyeti olan alıcılar, daha küçük ve ekonomik modellere yönelebilir veya toplu taşıma gibi alternatif ulaşım yöntemlerini tercih edebilir.

Yeni düzenlemenin getireceği ek gelirin devlet bütçesine katkı sağlaması beklenirken, otomotiv sektöründe yaratacağı etkiler yakından takip edilecek. Özellikle ikinci el piyasasında yaşanacak olası daralma, sektördeki diğer oyuncuları da olumsuz etkileyebilir. Bu nedenle, düzenlemenin uygulanmaya başlanmasıyla birlikte piyasada oluşacak tepkiler ve eğilimler, sektörün geleceği açısından belirleyici olacak.

Aralık ayında yürürlüğe girecek olan noter harcı artışı, otomobil alım satım piyasasında yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. Artan maliyetlerin tüketici davranışlarını nasıl etkileyeceği ve sektörün bu duruma nasıl adapte olacağı önümüzdeki aylarda netlik kazanacak. Bu süreçte, hem alıcıların hem de satıcıların dikkatli olması ve piyasa koşullarını yakından takip etmesi büyük önem taşıyor.

